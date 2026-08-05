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Крымский мост дважды закрывали ночью: обстановка на объекте утром 5 августа

Крымский мост дважды закрывали ночью: обстановка на объекте утром 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Крымский мост дважды закрывали ночью: обстановка на объекте утром 5 августа

На Крымском мосту утром в среду очередей перед подъездами к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T06:04

2026-08-05T06:04

2026-08-05T06:20

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

краснодарский край

тамань

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду очередей перед подъездами к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.В течение прошедшей ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали дважды. Движение транспорта останавливали в два часа ночи и около четырех утра: в первый раз ограничение движения продлилось около полутора часов, второй – около 40 минут.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт, логистика