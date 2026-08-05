https://crimea.ria.ru/20260805/krymskiy-most-dvazhdy-zakryvali-nochyu-obstanovka-na-obekte-utrom-5-avgusta-1158254366.html
Крымский мост дважды закрывали ночью: обстановка на объекте утром 5 августа
Крымский мост дважды закрывали ночью: обстановка на объекте утром 5 августа - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Крымский мост дважды закрывали ночью: обстановка на объекте утром 5 августа
На Крымском мосту утром в среду очередей перед подъездами к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T06:04
2026-08-05T06:04
2026-08-05T06:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
краснодарский край
тамань
транспорт
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180436_79:329:1201:960_1920x0_80_0_0_2ab07e63952774d39e4fcc853dcb694e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду очередей перед подъездами к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.В течение прошедшей ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали дважды. Движение транспорта останавливали в два часа ночи и около четырех утра: в первый раз ограничение движения продлилось около полутора часов, второй – около 40 минут.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180436_309:293:1199:960_1920x0_80_0_0_8313fe504adf2643a21f1c4f42e7996f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, краснодарский край, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост дважды закрывали ночью: обстановка на объекте утром 5 августа
Крымский мост 5 августа утром свободен для проезда с обеих сторон
06:04 05.08.2026 (обновлено: 06:20 05.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду очередей перед подъездами к досмотровым пунктам нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 6 утра.
В течение прошедшей ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали дважды. Движение транспорта останавливали в два часа ночи и около четырех утра: в первый раз ограничение движения продлилось около полутора часов, второй – около 40 минут.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения
перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.