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Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака

Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака

В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T06:56

2026-08-05T06:56

2026-08-05T06:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.Воздушную тревогу в Киеве объявили около половины первого ночи и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистики, ракеты идут на город, атака продолжается.По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Голосеевском, Деснянском, Оболонском. Пылают пожары, есть разрушения.На Оболони и в Деснянском районе горят несколько складов. Разрушения зафиксированы в Голосеевском районе Киева, где произошла утечка аммиака. Крупный пожар также в пригороде столицы Украины, в Киево-Святошинском районе, сообщил Кличко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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