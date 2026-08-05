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Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака
Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака
В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T06:56
2026-08-05T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.Воздушную тревогу в Киеве объявили около половины первого ночи и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистики, ракеты идут на город, атака продолжается.По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Голосеевском, Деснянском, Оболонском. Пылают пожары, есть разрушения.На Оболони и в Деснянском районе горят несколько складов. Разрушения зафиксированы в Голосеевском районе Киева, где произошла утечка аммиака. Крупный пожар также в пригороде столицы Украины, в Киево-Святошинском районе, сообщил Кличко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, киевская область, новости, новости сво, виталий кличко, украина, удары по украине
Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака

В Киеве после ударов баллистикой пылают пожары и зафиксированы разрушения

06:56 05.08.2026
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.
Воздушную тревогу в Киеве объявили около половины первого ночи и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистики, ракеты идут на город, атака продолжается.
"Киев и область под атакой баллистики. Ракеты на город", – написал Кличко около половины первого ночи в своем канале в Telegram.
По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Голосеевском, Деснянском, Оболонском. Пылают пожары, есть разрушения.
На Оболони и в Деснянском районе горят несколько складов. Разрушения зафиксированы в Голосеевском районе Киева, где произошла утечка аммиака. Крупный пожар также в пригороде столицы Украины, в Киево-Святошинском районе, сообщил Кличко.
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КиевКиевская областьНовостиНовости СВОВиталий КличкоУкраинаУдары по Украине
 
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