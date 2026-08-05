https://crimea.ria.ru/20260805/kiev-i-oblast-pod-atakoy-ballistiki-v-gorode-pozhary-razrusheniya-utechka-ammiaka-1158254552.html
Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака
Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака
В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T06:56
2026-08-05T06:56
2026-08-05T06:56
киев
киевская область
новости
новости сво
виталий кличко
украина
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.Воздушную тревогу в Киеве объявили около половины первого ночи и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистики, ракеты идут на город, атака продолжается.По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Голосеевском, Деснянском, Оболонском. Пылают пожары, есть разрушения.На Оболони и в Деснянском районе горят несколько складов. Разрушения зафиксированы в Голосеевском районе Киева, где произошла утечка аммиака. Крупный пожар также в пригороде столицы Украины, в Киево-Святошинском районе, сообщил Кличко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
киевская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, киевская область, новости, новости сво, виталий кличко, украина, удары по украине
Киев и область под атакой баллистики: в городе пожары, разрушения, утечка аммиака
В Киеве после ударов баллистикой пылают пожары и зафиксированы разрушения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Киеве всю ночь воздушная тревога, о взрывах и пожарах по всей территории столицы Украины сообщает мэр города Виталий Кличко.
Воздушную тревогу в Киеве объявили около половины первого ночи и она продолжается. По утверждению Кличко, столица Украины под ударом баллистики, ракеты идут на город, атака продолжается.
"Киев и область под атакой баллистики. Ракеты на город", – написал Кличко около половины первого ночи в своем канале в Telegram.
По информации киевского мэра, взрывы гремят в разных районах города – Голосеевском, Деснянском, Оболонском. Пылают пожары, есть разрушения.
На Оболони и в Деснянском районе горят несколько складов. Разрушения зафиксированы в Голосеевском районе Киева, где произошла утечка аммиака. Крупный пожар также в пригороде столицы Украины, в Киево-Святошинском районе, сообщил Кличко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.