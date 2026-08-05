https://crimea.ria.ru/20260805/kakoy-dolzhna-byt-shkolnaya-forma--otvet-rospotrebnadzora-1158269527.html

Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора

Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора

Одежда для школьников должна производиться из натуральных тканей. Наличие синтетики допускается в пределах 5-10 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T19:36

2026-08-05T19:36

2026-08-05T19:36

роспотребнадзор

совет эксперта

школа

виктория воронова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Одежда для школьников должна производиться из натуральных тканей. Наличие синтетики допускается в пределах 5-10 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Всю одежду и школьные принадлежности специалист рекомендует приобретать в официальных торговых точках, на ярмарках или маркетплейсах. При этом обязательно сохранять кассовый чек."Нельзя покупать товар для школы через мессенджеры, поскольку, покупка у неизвестных продавцов не гарантирует качество товара", – подчеркнула эксперт.Виктория Воронова обратила внимание на обязательное наличие маркировки на русском языке. Если она отсутствует – необходимо обратиться к администрации магазина. На маркировке всегда указываются страна-производитель или импортер, дата изготовления, а также состав товара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урокаЕдиный учебник по географии появится в школах РФ в 2028 годуРоссийским школам направили обновленный список внеурочных занятий

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, совет эксперта, школа, виктория воронова