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Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора
Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора
Одежда для школьников должна производиться из натуральных тканей. Наличие синтетики допускается в пределах 5-10 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T19:36
2026-08-05T19:36
роспотребнадзор
совет эксперта
школа
виктория воронова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Одежда для школьников должна производиться из натуральных тканей. Наличие синтетики допускается в пределах 5-10 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.Всю одежду и школьные принадлежности специалист рекомендует приобретать в официальных торговых точках, на ярмарках или маркетплейсах. При этом обязательно сохранять кассовый чек."Нельзя покупать товар для школы через мессенджеры, поскольку, покупка у неизвестных продавцов не гарантирует качество товара", – подчеркнула эксперт.Виктория Воронова обратила внимание на обязательное наличие маркировки на русском языке. Если она отсутствует – необходимо обратиться к администрации магазина. На маркировке всегда указываются страна-производитель или импортер, дата изготовления, а также состав товара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урокаЕдиный учебник по географии появится в школах РФ в 2028 годуРоссийским школам направили обновленный список внеурочных занятий
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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роспотребнадзор, совет эксперта, школа, виктория воронова
Какой должна быть школьная форма – ответ Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: школьная форма должна состоять из натуральных тканей

19:36 05.08.2026
 
© РИА Новости КрымШкольная ярмарка в Симферополе
Школьная ярмарка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Одежда для школьников должна производиться из натуральных тканей. Наличие синтетики допускается в пределах 5-10 процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"Школьная форма должна состоять исключительно из натуральных тканей. Допускается только 5-10% синтетики, поскольку она улучшает износостойкость", – отметила спикер.
Всю одежду и школьные принадлежности специалист рекомендует приобретать в официальных торговых точках, на ярмарках или маркетплейсах. При этом обязательно сохранять кассовый чек.
"Нельзя покупать товар для школы через мессенджеры, поскольку, покупка у неизвестных продавцов не гарантирует качество товара", – подчеркнула эксперт.
Виктория Воронова обратила внимание на обязательное наличие маркировки на русском языке. Если она отсутствует – необходимо обратиться к администрации магазина. На маркировке всегда указываются страна-производитель или импортер, дата изготовления, а также состав товара.
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РоспотребнадзорСовет экспертаШколаВиктория Воронова
 
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