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Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг
Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг
В Севастополе в четверг, 6 августа, все марки топлива будут доступны на заправках "ТЭС" в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T21:55
2026-08-05T21:55
2026-08-05T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 6 августа, все марки топлива будут доступны на заправках "ТЭС" в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, объем лимитов по всем видам топлива небольшой. Чтобы не допускать создания искусственного дефицита и обеспечить топливом как можно большее число автомобилистов, продолжает действовать временный лимит: до 20 литров на одну машину.Губернатор также напомнил, что стоимость бензина АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляБензин у перекупов не всегда безопасен для машины
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Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг
В Севастополе 6 августа все виды топлива будут в свободной продаже – Развожаев