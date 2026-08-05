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Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг
Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг
В Севастополе в четверг, 6 августа, все марки топлива будут доступны на заправках "ТЭС" в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T21:55
2026-08-05T21:55
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дизельное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 6 августа, все марки топлива будут доступны на заправках "ТЭС" в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, объем лимитов по всем видам топлива небольшой. Чтобы не допускать создания искусственного дефицита и обеспечить топливом как можно большее число автомобилистов, продолжает действовать временный лимит: до 20 литров на одну машину.Губернатор также напомнил, что стоимость бензина АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляБензин у перекупов не всегда безопасен для машины
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Какие виды топлива будут доступны на АЗС Севастополя в четверг

В Севастополе 6 августа все виды топлива будут в свободной продаже – Развожаев

21:55 05.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 6 августа, все марки топлива будут доступны на заправках "ТЭС" в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Завтра на АЗС "ТЭС" , как и сегодня, с 8 утра будет осуществляться свободная продажа всех видов топлива: АИ-95, АИ-92, дизельного топлива и премиальных марок", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, объем лимитов по всем видам топлива небольшой. Чтобы не допускать создания искусственного дефицита и обеспечить топливом как можно большее число автомобилистов, продолжает действовать временный лимит: до 20 литров на одну машину.
Губернатор также напомнил, что стоимость бензина АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр.
Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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