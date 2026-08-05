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Как помочь организму вынести жару – советы кардиолога - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Как помочь организму вынести жару – советы кардиолога
Как помочь организму вынести жару – советы кардиолога - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Как помочь организму вынести жару – советы кардиолога
В Крыму установилась аномально жаркая погода, когда показатели термометров близки к отметке +40. В таких условиях главной заботой об организме является... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T21:56
2026-08-05T21:56
здоровье
жара
совет эксперта
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму установилась аномально жаркая погода, когда показатели термометров близки к отметке +40. В таких условиях главной заботой об организме является нахождение в прохладном помещении и восполнение потерянной жидкости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Крыма, председатель комиссии по вопросам здравоохранения, демографии и социальной политики ОП РК Валерий Садовой.Специалист предупредил, что также у людей могут возникать аритмии и проблемы с давлением. "В связи с потерей жидкости давление падает, и та стандартная доза препаратов, которую принимает пациент, оказывается для него чрезмерной. Таких примеров очень много", – рассказал специалист.Первым пунктом, посоветовал он, если есть возможность, необходимо переместиться в помещение с кондиционером. Если такой возможности нет – открывать окна, но не на солнечной стороне, избегая сквозняков.Также специалист напомнил об опасности пребывания на солнце в дневное время, а также соблюдении утреннего и вечернего графика пребывания на пляже во время отдыха на море."Если появились какие-то жалобы, обращайтесь к докторам, потому что сгущение крови – это риск тромбообразования, инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и так далее. Если инфаркт – это боли за грудиной. Если появляются жалобы, которых раньше не было, особенно на фоне жары – обязательно к врачам. Если вы принимаете препараты от давления и у вас чрезмерно низкое давление – значит необходимо следить за давлением и обращаться к докторам", – посоветовал медик.Особенно предостерег гость эфира от самоназначения лекарственных препаратов без рекомендации медиков."Назначение самостоятельно препаратов – это как ходьба по минному полю. Кто сказал, что этот препарат тебе поможет? От чего поможет? Универсальных рецептов нет. Я, имея колоссальный опыт лечения пациентов, не позволяю себе консультировать людей даже по телефону. Если есть какие-то вопросы – придите, поговорим. Я посмотрю, вам ответственно расскажу, как дальше себя вести. Поэтому самостоятельно лечиться ни в коем случае нельзя", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара накроет КрымПик сезона энтеровирусной инфекции приближается – что нужно знатьКак не перегреться в жару
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье, жара, совет эксперта, погода в крыму, крымская погода
Как помочь организму вынести жару – советы кардиолога

Советы кардиолога в жару

21:56 05.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму установилась аномально жаркая погода, когда показатели термометров близки к отметке +40. В таких условиях главной заботой об организме является нахождение в прохладном помещении и восполнение потерянной жидкости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Крыма, председатель комиссии по вопросам здравоохранения, демографии и социальной политики ОП РК Валерий Садовой.
"В жару могут быть неблагоприятные последствия. Человек теряет жидкость, сгущается кровь, с потерей жидкости теряются ионы, которые регулируют работу, в том числе и сердечно-сосудистой системы", – объяснил медик.
Специалист предупредил, что также у людей могут возникать аритмии и проблемы с давлением. "В связи с потерей жидкости давление падает, и та стандартная доза препаратов, которую принимает пациент, оказывается для него чрезмерной. Таких примеров очень много", – рассказал специалист.
Первым пунктом, посоветовал он, если есть возможность, необходимо переместиться в помещение с кондиционером. Если такой возможности нет – открывать окна, но не на солнечной стороне, избегая сквозняков.
"Пейте жидкость. Обычно это бутилированная, комнатной температуры, чуть прохладная вода. Выпивать жидкости необходимо не менее двух литров в сутки", – советует гость эфира.
Также специалист напомнил об опасности пребывания на солнце в дневное время, а также соблюдении утреннего и вечернего графика пребывания на пляже во время отдыха на море.
"Если появились какие-то жалобы, обращайтесь к докторам, потому что сгущение крови – это риск тромбообразования, инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии и так далее. Если инфаркт – это боли за грудиной. Если появляются жалобы, которых раньше не было, особенно на фоне жары – обязательно к врачам. Если вы принимаете препараты от давления и у вас чрезмерно низкое давление – значит необходимо следить за давлением и обращаться к докторам", – посоветовал медик.
Особенно предостерег гость эфира от самоназначения лекарственных препаратов без рекомендации медиков.
"Назначение самостоятельно препаратов – это как ходьба по минному полю. Кто сказал, что этот препарат тебе поможет? От чего поможет? Универсальных рецептов нет. Я, имея колоссальный опыт лечения пациентов, не позволяю себе консультировать людей даже по телефону. Если есть какие-то вопросы – придите, поговорим. Я посмотрю, вам ответственно расскажу, как дальше себя вести. Поэтому самостоятельно лечиться ни в коем случае нельзя", – подытожил эксперт.
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