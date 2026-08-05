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Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ - главное - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ - главное
Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ - главное - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ - главное
Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны РФ, изменения направлены на совершенствование систем РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T15:09
2026-08-05T15:09
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны РФ, изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.Кадровые перестановки в Минобороны РФПо предложению министра обороны Андрея Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение ВС РФ, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой войск "Восток".Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа.Также указом президента на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооруженных Сил РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, кадровые перестановки, новости, армия и флот
Кадровые перестановки в командовании группировок войск ВС РФ - главное

Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации

15:09 05.08.2026
 
© Пресс-служба КремляВстреча Владимира Путина с руководством Минобороны РФ
Встреча Владимира Путина с руководством Минобороны РФ
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Как отметили в Минобороны РФ, изменения направлены на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск.

Кадровые перестановки в Минобороны РФ

По предложению министра обороны Андрея Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.
Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.
Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение ВС РФ, будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.
Новым командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее командовавший группировкой войск "Восток".
Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен генерал-полковник Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа.
Также указом президента на должность начальника управления войсками беспилотных систем Вооруженных Сил РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин, занимавший до своего назначения должность начальника штаба Центрального военного округа.
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