https://crimea.ria.ru/20260805/dron-vletel-v-palatu-vsu-atakovali-bolnitsu-v-donetske---est-zhertvy-1158275318.html

Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы

Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы

Пожилая женщина погибла в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке, еще две женщины ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T16:53

2026-08-05T16:53

2026-08-05T16:59

донецк

донецкая народная республика (днр)

алексей кулемзин

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/03/1158193836_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_dcaad21770a8a4ea246de2be660a55cb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пожилая женщина погибла в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке, еще две женщины ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Погибшая и пострадавшие были пациентами гастроэнтерологического отделения, рассказал РИА Новости замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун.Он отметил, что одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой, еще одна пострадавшая направлена в хирургическое отделение. Еще одна женщина скончалась от полученных травм, несмотря на попытки врачей провести сердечно-легочную реанимацию.Как пишет РИА Новости, на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа: крылья, обшивка и аккумуляторы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецк

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво