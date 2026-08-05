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Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы
Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы
Пожилая женщина погибла в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке, еще две женщины ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T16:53
2026-08-05T16:59
донецк
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пожилая женщина погибла в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке, еще две женщины ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Погибшая и пострадавшие были пациентами гастроэнтерологического отделения, рассказал РИА Новости замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун.Он отметил, что одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой, еще одна пострадавшая направлена в хирургическое отделение. Еще одна женщина скончалась от полученных травм, несмотря на попытки врачей провести сердечно-легочную реанимацию.Как пишет РИА Новости, на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа: крылья, обшивка и аккумуляторы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости сво
Дрон ВСУ влетел в палату больницы в Донецке - есть жертвы

В Донецке рассказали подробности атаки украинских дронов на больницу

16:53 05.08.2026 (обновлено: 16:59 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Пожилая женщина погибла в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке, еще две женщины ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения. Кроме того, получили ранения женщины 1946 и 1952 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.
Погибшая и пострадавшие были пациентами гастроэнтерологического отделения, рассказал РИА Новости замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун.
"Сегодня в наше лечебное учреждение был прилет беспилотника... он влетел непосредственно в палату. Это плановое стационарное лечение, здесь располагались пациенты гастроэнтерологического отделения", – сказал Супрун.
Он отметил, что одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой, еще одна пострадавшая направлена в хирургическое отделение. Еще одна женщина скончалась от полученных травм, несмотря на попытки врачей провести сердечно-легочную реанимацию.
Как пишет РИА Новости, на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа: крылья, обшивка и аккумуляторы.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Алексей КулемзинАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости СВО
 
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