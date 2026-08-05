https://crimea.ria.ru/20260805/direktor-arteka-stal-ekspertom-mezhdunarodnogo-proekta-ledokol-znaniy-1158278143.html

Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"

Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний" - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"

Седьмая научно-просветительская экспедиция "Ледокол знаний" стартовала 4 августа из Мурманска до Северного полюса. Она приурочена к Году единства народов... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T18:33

2026-08-05T18:33

2026-08-05T18:33

константин федоренко

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Седьмая научно-просветительская экспедиция "Ледокол знаний" стартовала 4 августа из Мурманска до Северного полюса. Она приурочена к Году единства народов России. Экспертами экспедиции стали директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко и победитель Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года России" 2025 года Дмитрий Баланчуков, сообщили в пресс-службе "Артека".Седьмой сезон отбора в арктическую экспедицию "Росатома" стал самым масштабным за всю историю проекта. За место на борту ледокола соревновались школьники и студенты колледжей из всех 89 регионов России и 22 стран мира. Международные участники проходили отбор в своих странах – государствах Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. В Арктику отправились 22 школьника – по одному победителю от каждой страны. Поездка организована при поддержке госкорпорации Росатом и Минпросвещения России.Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев добавил, что проект "Ледокол знаний" работает на будущее российских детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы стали соавторами книги о молодогвардейцах ДонбассаВ "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин федоренко, мдц "артек", дети, общество, новости, образование в россии, минпросвещения рф