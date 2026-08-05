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Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"
Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний" - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"
Седьмая научно-просветительская экспедиция "Ледокол знаний" стартовала 4 августа из Мурманска до Северного полюса. Она приурочена к Году единства народов... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T18:33
2026-08-05T18:33
2026-08-05T18:33
константин федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Седьмая научно-просветительская экспедиция "Ледокол знаний" стартовала 4 августа из Мурманска до Северного полюса. Она приурочена к Году единства народов России. Экспертами экспедиции стали директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко и победитель Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года России" 2025 года Дмитрий Баланчуков, сообщили в пресс-службе "Артека".Седьмой сезон отбора в арктическую экспедицию "Росатома" стал самым масштабным за всю историю проекта. За место на борту ледокола соревновались школьники и студенты колледжей из всех 89 регионов России и 22 стран мира. Международные участники проходили отбор в своих странах – государствах Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. В Арктику отправились 22 школьника – по одному победителю от каждой страны. Поездка организована при поддержке госкорпорации Росатом и Минпросвещения России.Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев добавил, что проект "Ледокол знаний" работает на будущее российских детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы стали соавторами книги о молодогвардейцах ДонбассаВ "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный"У берегов Крыма начали исследовать затонувший пароход "Ростов"
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константин федоренко, мдц "артек", дети, общество, новости, образование в россии, минпросвещения рф
Директор Артека стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"
Директор Артека Федоренко стал экспертом международного проекта "Ледокол знаний"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Седьмая научно-просветительская экспедиция "Ледокол знаний" стартовала 4 августа из Мурманска до Северного полюса. Она приурочена к Году единства народов России. Экспертами экспедиции стали директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко и победитель Всероссийского профессионального конкурса "Учитель года России" 2025 года Дмитрий Баланчуков, сообщили в пресс-службе "Артека".
Седьмой сезон отбора в арктическую экспедицию "Росатома" стал самым масштабным за всю историю проекта. За место на борту ледокола соревновались школьники и студенты колледжей из всех 89 регионов России и 22 стран мира. Международные участники проходили отбор в своих странах – государствах Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. В Арктику отправились 22 школьника – по одному победителю от каждой страны. Поездка организована при поддержке госкорпорации Росатом и Минпросвещения России.
"Я планирую не только рассказать что-то детям, но и послушать. Я уже увидел, насколько сильные, талантливые дети принимают участие в экспедиции. Искренняя благодарность госкорпорации Росатом за такой масштабный, честный, справедливый отбор участников. Я постараюсь послушать детей и даже чему-то научиться у них. Ведь они в столь юном возрасте смогли добиться такого успеха и попасть на этот уникальный проект", – сказал Константин Федоренко.
Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев добавил, что проект "Ледокол знаний" работает на будущее российских детей.
"Он дает ребятам возможность выйти за рамки школьной программы, проявить себя, почувствовать вкус к науке и инженерии, получить признание за свой труд и мотивацию двигаться дальше", – отметил он.
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