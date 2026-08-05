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Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО
Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО
Саперы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" разминировали дорогу и подъездные пути на Ореховском направлении в Запорожской области. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T20:31
2026-08-05T20:31
запорожская область
группировка войск "днепр"
новости сво
разминирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Саперы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" разминировали дорогу и подъездные пути на Ореховском направлении в Запорожской области.По данным МО, работа по разминированию дорог с подъездными путями к линии боевого соприкосновения в Запорожской области ведется ежедневно. Перед выполнением боевых задач с саперами проводятся теоретические и практические занятия по особенностям минно-взрывного дела, в ходе которых инструкторы занятий доводят информацию о видах взрывоопасных предметов и способах их обезвреживания на местности.Особое внимание при этом уделяется практической части, где подробно и поэтапно разбирается каждое движение. Обучение ведут в строгом соответствии с учебно-методическими рекомендациями, разработанными с учетом опыта, полученного в ходе СВО.Как правило, обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожается на месте накладным зарядом. При этом всех этапах осуществляется непрерывное взаимодействие и ведение визуальной разведки воздушного пространства на предмет вражеских беспилотников. При его обнаружении он уничтожается огнем из стрелкового оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской областиРоссийские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской областиСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
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запорожская область, группировка войск "днепр", новости сво, разминирование, видео
Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО

Саперы группировки войск "Днепр" разминируют дороги в Запорожской области.

20:31 05.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Саперы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" разминировали дорогу и подъездные пути на Ореховском направлении в Запорожской области.
По данным МО, работа по разминированию дорог с подъездными путями к линии боевого соприкосновения в Запорожской области ведется ежедневно. Перед выполнением боевых задач с саперами проводятся теоретические и практические занятия по особенностям минно-взрывного дела, в ходе которых инструкторы занятий доводят информацию о видах взрывоопасных предметов и способах их обезвреживания на местности.
"Для того, чтобы люди были живы, целы, вернулись домой после победы, их надо обучить, дать хотя бы базу работы с минами и прочими боеприпасами. Тем более, их сейчас огромное количество. Пытаемся людям дать максимум возможных знаний, чтобы повысить их выживаемость и результативность для выполнения боевых задач", – говорит командир группы разминирования с позывным "Бульдог".
Особое внимание при этом уделяется практической части, где подробно и поэтапно разбирается каждое движение. Обучение ведут в строгом соответствии с учебно-методическими рекомендациями, разработанными с учетом опыта, полученного в ходе СВО.
"По прибытию в районы выполнения боевых задач по разминированию саперы выстраиваются в "цепочки" и осуществляют прочесывание местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. После обнаружения ВОП сапер сигнализирует поднятой рукой об обнаружении взрывоопасной находки и оповещает остальных из состава группы, после чего приступают к разминированию", – обозначили этапы саперной работы в российском оборонном ведомстве.
Как правило, обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожается на месте накладным зарядом. При этом всех этапах осуществляется непрерывное взаимодействие и ведение визуальной разведки воздушного пространства на предмет вражеских беспилотников. При его обнаружении он уничтожается огнем из стрелкового оружия.
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Запорожская областьГруппировка войск "Днепр"Новости СВОРазминирование
 
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