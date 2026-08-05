https://crimea.ria.ru/20260805/chtoby-lyudi-vernulis-zhivymi-kak-razminiruyut-dorogi-v-zone-svo-1158265756.html

Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО

Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Чтобы люди вернулись живыми: как разминируют дороги в зоне СВО

Саперы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" разминировали дорогу и подъездные пути на Ореховском направлении в Запорожской области. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T20:31

2026-08-05T20:31

2026-08-05T20:31

запорожская область

группировка войск "днепр"

новости сво

разминирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Саперы отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" разминировали дорогу и подъездные пути на Ореховском направлении в Запорожской области.По данным МО, работа по разминированию дорог с подъездными путями к линии боевого соприкосновения в Запорожской области ведется ежедневно. Перед выполнением боевых задач с саперами проводятся теоретические и практические занятия по особенностям минно-взрывного дела, в ходе которых инструкторы занятий доводят информацию о видах взрывоопасных предметов и способах их обезвреживания на местности.Особое внимание при этом уделяется практической части, где подробно и поэтапно разбирается каждое движение. Обучение ведут в строгом соответствии с учебно-методическими рекомендациями, разработанными с учетом опыта, полученного в ходе СВО.Как правило, обнаруженный взрывоопасный предмет уничтожается на месте накладным зарядом. При этом всех этапах осуществляется непрерывное взаимодействие и ведение визуальной разведки воздушного пространства на предмет вражеских беспилотников. При его обнаружении он уничтожается огнем из стрелкового оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской областиРоссийские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской областиСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, группировка войск "днепр", новости сво, разминирование, видео