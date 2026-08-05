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Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы
Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы
Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T09:27
2026-08-05T09:27
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электричество
севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго"."По команде диспетчера Черноморского РДУ в 08:58 5 августа введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди", – говорится в сообщении.По информации предприятия "Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова", из-за погашения тяговых подстанций со стороны "Севастопольэнерго" троллейбусы №№ 4, 10, 19, 76 временно следуют с увеличенным интервалом движения, а троллейбусы № 10 временно ходят через улицы Руднева и Льва Толстого.Ранее сообщалось, что в Севастополе 5 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без водыВ Севастополь возвращается высокая пожароопасностьВ Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество, севастопольэнерго
Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы

Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе

09:27 05.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 08:58 5 августа введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди", – говорится в сообщении.
Уточняется, что без света остались Ленинский, Нахимовский районы, центр города, Инкерман и прилегающие территории, Байдарская долина и ЮБК, несколько торговых центров и ряд предприятий Севастополя.
По информации предприятия "Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова", из-за погашения тяговых подстанций со стороны "Севастопольэнерго" троллейбусы №№ 4, 10, 19, 76 временно следуют с увеличенным интервалом движения, а троллейбусы № 10 временно ходят через улицы Руднева и Льва Толстого.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 5 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц.
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