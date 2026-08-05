https://crimea.ria.ru/20260805/chast-sevastopolya-ostalas-bez-sveta-kak-khodyat-trolleybusy-1158258418.html

Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы

Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Часть Севастополя осталась без света: как ходят троллейбусы

Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T09:27

2026-08-05T09:27

2026-08-05T09:27

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электричество

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Утром в среду, 5 августа, в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Часть города и пригорода осталась без света. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго"."По команде диспетчера Черноморского РДУ в 08:58 5 августа введен режим временного ограничения электроснабжения. До 12:00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди", – говорится в сообщении.По информации предприятия "Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова", из-за погашения тяговых подстанций со стороны "Севастопольэнерго" троллейбусы №№ 4, 10, 19, 76 временно следуют с увеличенным интервалом движения, а троллейбусы № 10 временно ходят через улицы Руднева и Льва Толстого.Ранее сообщалось, что в Севастополе 5 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обесточены насосы: более 30 населенных пунктов на востоке Крыма остались без водыВ Севастополь возвращается высокая пожароопасностьВ Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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