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Более 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермеры - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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Более 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермеры
Более 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермеры - РИА Новости Крым, 05.08.2026
Более 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермеры
В Крыму за 2025 год фермеские хозяйства вырастили более 109 тонн устрицы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, поздравляя всех... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T21:19
2026-08-05T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за 2025 год фермеские хозяйства вырастили более 109 тонн устрицы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, поздравляя всех причастных со Всемирным днем устриц, который отмечается 5 августа.По данным минсельхоза, в Республике Крым работают семь хозяйств, занимающихся марикультурой и специализирующихся на выращивании устриц. Выращенная у берегов Крыма продукция не только поставляется в местные рестораны, но и пользуется популярностью за пределами полуострова. Также министерство публикует факты о существовании устричного промысла на полуострове. До середины XX века в Черном море обитала уникальная крымская устрица (Ostrea edulis). Ее устричные банки располагались прямо в Севастопольской, Стрелецкой, Камышовой бухтах, у мыса Айя и Ласпи. Этот вид очень ценился в Европе, так как крымские устрицы обладали нежным и сладковатым вкусом благодаря невысокой солености Черного моря. "До революции 1917 года Крым был одним из главных поставщиков устриц в Старый Свет. Во Францию ежегодно отправляли до 12 миллионов устриц. Их подавали не только к императорскому столу, но и в лучших ресторанах Парижа, Ниццы и Лондона. Для сохранности деликатеса даже придумали специальный вагон-рефрижератор", - говорится в сообщении. Но загрязнение моря и интродукция моллюска рапана – хищника, который истребляет устрицу, привела к тому, что к 60-м годам прошлого века ее популяция сократилась до критического уровня. Сегодня этот вид занесен в Красную книгу, его естественное воспроизводство в Чёрном море невозможно. "С 2000-х годов энтузиасты начали возрождать устричные фермы. Сейчас в Крыму выращивают другой, более устойчивый вид — тихоокеанскую устрицу (Crassostrea gigas). Раньше молодь (спат) завозили из Европы, но сегодня у нас есть собственная передовая технология. Учёные из ФИЦ "Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН" разработали полный цикл разведения — от отбора производителей в лаборатории до доращивания личинок", - рассказывают специалисты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму на практике изучат востребованность разведения моллюсков анадара В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков В Азовском море массово расселилась деликатесная креветка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
устрицы, крым, новости крыма, минсельхоз крыма, сельское хозяйство
Более 190 тонн устриц за год вырастили крымские морские фермеры

В Крыму за 2025 год вырастили более 190 тонн устриц

21:19 05.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМидийно-устричная ферма на Донузлаве
Мидийно-устричная ферма на Донузлаве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за 2025 год фермеские хозяйства вырастили более 109 тонн устрицы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, поздравляя всех причастных со Всемирным днем устриц, который отмечается 5 августа.
По данным минсельхоза, в Республике Крым работают семь хозяйств, занимающихся марикультурой и специализирующихся на выращивании устриц.
"Итоги 2025 года впечатляют: выращена 191 тонна устриц, реализовано 52 тонны продукции", - сообщает министерство на своей странице в мессенджере МАКС.
Выращенная у берегов Крыма продукция не только поставляется в местные рестораны, но и пользуется популярностью за пределами полуострова.
Также министерство публикует факты о существовании устричного промысла на полуострове.
До середины XX века в Черном море обитала уникальная крымская устрица (Ostrea edulis). Ее устричные банки располагались прямо в Севастопольской, Стрелецкой, Камышовой бухтах, у мыса Айя и Ласпи. Этот вид очень ценился в Европе, так как крымские устрицы обладали нежным и сладковатым вкусом благодаря невысокой солености Черного моря.
"До революции 1917 года Крым был одним из главных поставщиков устриц в Старый Свет. Во Францию ежегодно отправляли до 12 миллионов устриц. Их подавали не только к императорскому столу, но и в лучших ресторанах Парижа, Ниццы и Лондона. Для сохранности деликатеса даже придумали специальный вагон-рефрижератор", - говорится в сообщении.
Но загрязнение моря и интродукция моллюска рапана – хищника, который истребляет устрицу, привела к тому, что к 60-м годам прошлого века ее популяция сократилась до критического уровня. Сегодня этот вид занесен в Красную книгу, его естественное воспроизводство в Чёрном море невозможно.
"С 2000-х годов энтузиасты начали возрождать устричные фермы. Сейчас в Крыму выращивают другой, более устойчивый вид — тихоокеанскую устрицу (Crassostrea gigas). Раньше молодь (спат) завозили из Европы, но сегодня у нас есть собственная передовая технология. Учёные из ФИЦ "Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН" разработали полный цикл разведения — от отбора производителей в лаборатории до доращивания личинок", - рассказывают специалисты.
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