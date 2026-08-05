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Без гарантий России Украину разорвут европейские соседи – эксперт

Без гарантий России Украину разорвут европейские соседи – эксперт - РИА Новости Крым, 05.08.2026

Без гарантий России Украину разорвут европейские соседи – эксперт

Остатки нынешней Украины смогут существовать как отдельное государство только при наличии гарантий со стороны России, в противном случае ее земли разделят... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T07:10

2026-08-05T07:10

2026-08-05T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Остатки нынешней Украины смогут существовать как отдельное государство только при наличии гарантий со стороны России, в противном случае ее земли разделят европейские соседи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, журналист Юрий Светов.По мнению эксперта, слова лидеров стран-соседей Украины о том, что они будут ее поддерживать в конфликте с РФ, являются не более чем риторикой в рамках так называемой общеевропейской солидарности"."Они (европейцы – ред.) прекрасно понимают, что собой представляет Украина при нынешнем режиме, что тот обрубок, который остался от Украины сейчас, будет агрессивен как никто и он будет бросаться на весь окружающий мир", – пояснил Светов.При этом, по мнению политолога, такие реваншистские идеи, которые проповедуют в ряде европейских стран, в том числе в Польше, могут в итоге привести к грандиозному переделу всех европейских границ, сложившихся по итогам Второй мировой войны.Ранее президент ФР Владимир Путин выразил уверенность, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, которые когда-то были присоединены к ней благодаря советскому лидеру Иосифу Сталину, и эти территории отойдут Польше, Венгрии и Румынии. Он подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом, а русских – "нетитульной нацией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетикуНовый этап переговоров по Украине: есть ли перспективыЕвропа продолжит использовать украинцев как "пушечное мясо" против России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, украина, юрий светов, европа, россия, политика