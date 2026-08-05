https://crimea.ria.ru/20260805/73-geroicheskikh-dnya-kak-prokhodila-oborona-odessy-ot-fashistov-1158249263.html

73 героических дня: как проходила оборона Одессы от фашистов

73 героических дня: как проходила оборона Одессы от фашистов - РИА Новости Крым, 05.08.2026

73 героических дня: как проходила оборона Одессы от фашистов

85 лет назад началась героическая оборона Одессы от немецких захватчиков и их румынских союзников. Она стала одной из самых успешных операций Красной Армии и... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T09:11

2026-08-05T09:11

2026-08-05T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. 85 лет назад началась героическая оборона Одессы от немецких захватчиков и их румынских союзников. Она стала одной из самых успешных операций Красной Армии и Военно-морского флота СССР начального периода Великой Отечественной войны. Советские солдаты и моряки на протяжении двух с половиной месяцев сдерживали вдесятеро превосходящие их вражеские части. Защитники Одессы сумели сковать значительные силы противника, снизив тем самым общий темп наступления гитлеровцев на юге.Захватчики подошли к Одессе в конце июля 1941 года. За месяц до этого в районе Одессы началось строительство мощных оборонительных рубежей. В самом городе возводились баррикады и оборудовались бомбоубежища. В оборонительных работах участвовало более 100 тысяч человек. В короткий срок было построено три оборонительных рубежа, на улицах Одессы возведено около 250 баррикад.Союзные войска Германии и Румынии прорвали советскую оборону на Днестре и вскоре отрезали Отдельную Приморскую армию от основных сил Южного фронта. В городе было объявлено осадное положение.5 августа 1941 года Ставка Верховного главнокомандования приказала отвести войска Южного фронта на рубеж Чигирин, Вознесенск, Днестровский лиман, а Одессу оборонять "до последней возможности". Оборона города возлагалась на Отдельную Приморскую армию и Черноморский флот. Командующим образованного Ставкой Одесского оборонительного района был назначен командир Одесской военно-морской базы контр-адмирал Гавриил Жуков. Отдельной Приморской армией командовал генерал-лейтенант Георгий Софронов.В ряды защитников Одессы массово вступали местные жители. Силы защитников города насчитывали в различные периоды обороны от 30 до 86 тысяч человек. Тогда как немцы и румыны бросили на штурм "жемчужины у моря" 18 дивизий (около 340 тысяч человек).Лишь в начале октября после приказа верховного главнокомандующего Иосифа Сталина защитники оставили Одессу и направились на усиление обороны Крыма.Героическая оборона продолжалась 73 дня. За это время оккупанты потеряли убитыми и ранеными около 160 тысяч солдат и офицеров, порядка 100 танков и 200 самолетов. Это затруднило продвижение правого крыла группы армий "Юг" на Восток.В то же время за три месяца, с июля по сентябрь, из Одессы удалось морем эвакуировать 150 предприятий и учреждений культуры и почти 150 тысяч человек. Так же, по морю, в Одессу доставлялось подкрепление, оружие и боеприпасы. За время обороны в город прибыли более 58 тысяч военнослужащихПотери советской стороны при обороне Южной Пальмиры оцениваются в 40 тысяч человек. Еще около 40 тысяч одесситов ушли в катакомбы и продолжали сопротивление вплоть до полного освобождения города войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.1 мая 1945 года верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал указ №20 о первых городах-героях Советского Союза. Ими стали Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, история, память, великая отечественная война, инфографика