https://crimea.ria.ru/20260805/475-dronov-vsu-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-esche-16-regionami-rossii-1158256603.html

475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России

475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России - РИА Новости Крым, 05.08.2026

475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России

Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 475 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T08:11

2026-08-05T08:11

2026-08-05T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 475 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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