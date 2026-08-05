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475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России
475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России
Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 475 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T08:11
2026-08-05T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 475 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России
Ночью над Крымом и еще 16 регионами России перехватили и уничтожили 475 беспилотников ВСУ
08:11 05.08.2026 (обновлено: 08:20 05.08.2026)