https://crimea.ria.ru/20260805/200-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1158280812.html
200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T20:39
2026-08-05T20:39
2026-08-05T20:43
министерство обороны рф
украина
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атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - говорится сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО за 12 часов сбили 200 украинских дронов
20:39 05.08.2026 (обновлено: 20:43 05.08.2026)