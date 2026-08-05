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200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.08.2026
200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T20:39
2026-08-05T20:43
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - говорится сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства ПВО за 12 часов сбили 200 украинских дронов

20:39 05.08.2026 (обновлено: 20:43 05.08.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМобильная огневая группа
Мобильная огневая группа
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - говорится сообщении.
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ПВО
08:11
475 дронов ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и еще 16 регионами России
 
Министерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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