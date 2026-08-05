https://crimea.ria.ru/20260805/200-ukrainskikh-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1158280812.html

200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 05.08.2026

200 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами России

Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T20:39

2026-08-05T20:39

2026-08-05T20:43

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России."В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - говорится сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260805/475-dronov-vsu-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-esche-16-regionami-rossii-1158256603.html

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя