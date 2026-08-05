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20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки"
20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки" - РИА Новости Крым, 05.08.2026
20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки"
29-летний житель Феодосии приговорен к 11 годам колонии за участие в организованной преступной группе по незаконному сбыту наркотиков в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T21:31
2026-08-05T21:31
2026-08-05T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. 29-летний житель Феодосии приговорен к 11 годам колонии за участие в организованной преступной группе по незаконному сбыту наркотиков в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, оптовую партию запрещенных веществ фигурант приобрел в январе в интернете. Он планировал делать "закладки" в крымской столице.Суд приговорил виновного к 11 годам исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полициюВ Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладокСтудентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, симферополь, наркотики
20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки"
Житель Феодосии отправится в колонию на 11 лет за "закладки" в Симферополе