https://crimea.ria.ru/20260805/20-svertkov-s-narkotikami-feodosiets-otpravitsya-v-koloniyu-za-zakladki-1158263949.html

20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки"

20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки" - РИА Новости Крым, 05.08.2026

20 свертков с наркотиками: феодосиец отправится в колонию за "закладки"

29-летний житель Феодосии приговорен к 11 годам колонии за участие в организованной преступной группе по незаконному сбыту наркотиков в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T21:31

2026-08-05T21:31

2026-08-05T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. 29-летний житель Феодосии приговорен к 11 годам колонии за участие в организованной преступной группе по незаконному сбыту наркотиков в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, оптовую партию запрещенных веществ фигурант приобрел в январе в интернете. Он планировал делать "закладки" в крымской столице.Суд приговорил виновного к 11 годам исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полициюВ Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладокСтудентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, прокуратура республики крым, симферополь, наркотики