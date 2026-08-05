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110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий - РИА Новости Крым, 05.08.2026
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110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий
110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий - РИА Новости Крым, 05.08.2026
110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий
На выборах в Госдуму по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости Крым, 05.08.2026
2026-08-05T18:47
2026-08-05T18:47
элла памфилова
центризбирком (цик рф)
россия
выборы
ветераны сво
политика
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она уточнила, что в списках "Единой России" значатся 52 участника СВО. От партии "Родина" баллотируются 12 ветеранов спецоперации, от ЛДПР и "Справедливой России" – по 11, от КПРФ – 9, от Партии пенсионеров – 7, от Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Зеленых" – по 3, от "Новых людей" – 2.Всего на выборах в Госдуму по партийным спискам зарегистрированы 3103 человека.Из них примерно треть – женщины, две трети – мужчины. 21% - кандидаты до 35 лет, 70% - 35-65 лет, 9% - старше 65 лет, уточнила Памфилова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках
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4.7
96
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элла памфилова, центризбирком (цик рф), россия, выборы, ветераны сво, политика, государственная дума рф
110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий

В Госдуму по партийным спискам баллотируются 110 участников СВО – Памфилова

18:47 05.08.2026
 
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Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В составе федеральных списков от партий 110 человек – это участники, ветераны специальной военной операции", - сказала глава ЦИК.
Она уточнила, что в списках "Единой России" значатся 52 участника СВО. От партии "Родина" баллотируются 12 ветеранов спецоперации, от ЛДПР и "Справедливой России" – по 11, от КПРФ – 9, от Партии пенсионеров – 7, от Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Зеленых" – по 3, от "Новых людей" – 2.
Всего на выборах в Госдуму по партийным спискам зарегистрированы 3103 человека.
Из них примерно треть – женщины, две трети – мужчины. 21% - кандидаты до 35 лет, 70% - 35-65 лет, 9% - старше 65 лет, уточнила Памфилова.
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Элла ПамфиловаЦентризбирком (ЦИК РФ)РоссияВыборыВетераны СВОПолитикаГосударственная Дума РФ
 
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