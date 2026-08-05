https://crimea.ria.ru/20260805/110-veteranov-svo-ballotiruyutsya-v-gosdumu-po-spiskam-partiy-1158278669.html

110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий

110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий - РИА Новости Крым, 05.08.2026

110 ветеранов СВО баллотируются в Госдуму по спискам партий

На выборах в Госдуму по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости Крым, 05.08.2026

2026-08-05T18:47

2026-08-05T18:47

2026-08-05T18:47

элла памфилова

центризбирком (цик рф)

россия

выборы

ветераны сво

политика

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На выборах в Госдуму по партийным спискам баллотируются 110 участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она уточнила, что в списках "Единой России" значатся 52 участника СВО. От партии "Родина" баллотируются 12 ветеранов спецоперации, от ЛДПР и "Справедливой России" – по 11, от КПРФ – 9, от Партии пенсионеров – 7, от Коммунистической партии "Коммунисты России" и "Зеленых" – по 3, от "Новых людей" – 2.Всего на выборах в Госдуму по партийным спискам зарегистрированы 3103 человека.Из них примерно треть – женщины, две трети – мужчины. 21% - кандидаты до 35 лет, 70% - 35-65 лет, 9% - старше 65 лет, уточнила Памфилова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участвовать в выборах дистанционно – в Крыму стартовал прием заявлений Мэр Ялты будет баллотироваться в Госдуму России Выборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участках

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, центризбирком (цик рф), россия, выборы, ветераны сво, политика, государственная дума рф