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Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику
Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику
Предстоящая зима для украинцев будет "объективно сложной", стране не хватает 650 миллионов евро на подготовку энергетической сферы к холодам. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T10:09
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2026-08-04T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Предстоящая зима для украинцев будет "объективно сложной", стране не хватает 650 миллионов евро на подготовку энергетической сферы к холодам. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.По его словам, Украина хочет "не просто восстанавливать разрушенные объекты, но и строить новую распределенную генерацию".Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет для украинцев "очень тяжелой или даже хуже" из-за сложностей в энергетикеВласти украинских областей регулярно сообщают о массированных ударах по энергетической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепропетровской и других регионов страны.Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена, заявлял ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензинаБлэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без светаУдары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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украина, энергосистема украины, новости, в мире, энергетика
Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику
Украине не хватает 650 млн евро на подготовку энергетики к зиме – премьер