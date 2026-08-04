https://crimea.ria.ru/20260804/zima-budet-slozhnoy-na-ukraine-zayavili-o-nekhvatke-deneg-na-energetiku-1158225440.html

Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику

Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Зима будет сложной: на Украине заявили о нехватке денег на энергетику

Предстоящая зима для украинцев будет "объективно сложной", стране не хватает 650 миллионов евро на подготовку энергетической сферы к холодам. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T10:09

2026-08-04T10:09

2026-08-04T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Предстоящая зима для украинцев будет "объективно сложной", стране не хватает 650 миллионов евро на подготовку энергетической сферы к холодам. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.По его словам, Украина хочет "не просто восстанавливать разрушенные объекты, но и строить новую распределенную генерацию".Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет для украинцев "очень тяжелой или даже хуже" из-за сложностей в энергетикеВласти украинских областей регулярно сообщают о массированных ударах по энергетической инфраструктуре в Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепропетровской и других регионов страны.Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена, заявлял ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены будут расти: на Украине возник дефицит бензинаБлэкаут на Украине: почти 230 населенных пунктов остались без светаУдары армии РФ по портам превратят Украину в страну-банкрота – Азаров

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украина, энергосистема украины, новости, в мире, энергетика