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Жителям новых регионов упростили регистрацию авто

Жителям новых регионов упростили регистрацию авто - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Жителям новых регионов упростили регистрацию авто

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T14:43

2026-08-04T14:43

2026-08-04T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ распространяется на автомобили, зарегистрированные в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года. Владельцы авто смогут зарегистрировать их без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора, госпошлины, диагностической карты и таможенных документов.Кроме того, закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Ранее этот срок был установлен до 1 июля 2026 года.Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а об опеке и попечительстве - в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.Также до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз.В конце июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о завершении работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России.Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятий"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с РоссиейКрым предлагает продлить переходный период в Запорожской области

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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