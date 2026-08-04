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Жителям новых регионов упростили регистрацию авто - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Жителям новых регионов упростили регистрацию авто
Жителям новых регионов упростили регистрацию авто - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Жителям новых регионов упростили регистрацию авто
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T14:43
2026-08-04T14:43
закон и право
автомобиль
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Документ распространяется на автомобили, зарегистрированные в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года. Владельцы авто смогут зарегистрировать их без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора, госпошлины, диагностической карты и таможенных документов.Кроме того, закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Ранее этот срок был установлен до 1 июля 2026 года.Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а об опеке и попечительстве - в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.Также до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз.В конце июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о завершении работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России.Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятий"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с РоссиейКрым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
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4.7
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закон и право, автомобиль, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, новости
Жителям новых регионов упростили регистрацию авто

Путин подписал закон об упрощенной регистрации автомобилей в новых регионах

14:43 04.08.2026
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ распространяется на автомобили, зарегистрированные в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года. Владельцы авто смогут зарегистрировать их без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора, госпошлины, диагностической карты и таможенных документов.
Новые правила распространяются на автомобили, принадлежащие гражданам России, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав РФ, а также на машины местных юридических лиц.
Кроме того, закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Ранее этот срок был установлен до 1 июля 2026 года.
Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а об опеке и попечительстве - в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.
Также до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз.
В конце июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о завершении работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России.
Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.
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Закон и правоАвтомобильНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовостиНовости
 
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16:59В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость
16:47Путин подписал закон об обращении криптовалют в России
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