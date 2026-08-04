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Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их
Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их
В Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T11:49
2026-08-04T11:49
2026-08-04T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, злоумышленник – 33-летний житель города Красноперекопск, уроженец Херсонской области. Его завербовал сотрудник службы безопасности Украины. По указанию куратора мужчина собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова. У фигуранта изъяли четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также свыше 200 комплектующих. В их числе - аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны.Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе двух агентов украинской военной разведки, которые собирали информацию о подразделениях ВС РФ в Крыму, а также готовили теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, задержание в крыму агента сбу
Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их
Операция ФСБ: крымчанин по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их
11:49 04.08.2026 (обновлено: 11:54 04.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.
Как уточнили в ведомстве, злоумышленник – 33-летний житель города Красноперекопск, уроженец Херсонской области. Его завербовал сотрудник службы безопасности Украины. По указанию куратора мужчина собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.
"В последующем по заданию куратора подозреваемый организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотных летательных аппаратов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов", - добавили в ФСБ.
У фигуранта изъяли четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также свыше 200 комплектующих. В их числе - аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе двух агентов украинской военной разведки
, которые собирали информацию о подразделениях ВС РФ в Крыму, а также готовили теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова.
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