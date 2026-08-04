https://crimea.ria.ru/20260804/zhitel-kryma-po-zadaniyu-sbu-pechatal-na-3d-printere-detali-k-dronam-i-sobiral-ikh-1158236710.html

Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их

Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Житель Крыма по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к дронам и собирал их

В Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T11:49

2026-08-04T11:49

2026-08-04T11:54

крым

срочные новости крыма

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

задержание в крыму агента сбу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157357898_0:245:3076:1975_1920x0_80_0_0_df59dc5daad2b35d17af3ab79b5fa3a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.Как уточнили в ведомстве, злоумышленник – 33-летний житель города Красноперекопск, уроженец Херсонской области. Его завербовал сотрудник службы безопасности Украины. По указанию куратора мужчина собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова. У фигуранта изъяли четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также свыше 200 комплектующих. В их числе - аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны, оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны.Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе двух агентов украинской военной разведки, которые собирали информацию о подразделениях ВС РФ в Крыму, а также готовили теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, задержание в крыму агента сбу