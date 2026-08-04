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Зарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Зарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков
Зарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Зарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков
Браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам российских банков. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T07:07
2026-08-04T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам российских банков.Так, например, при попытке попасть на сайт банка ВТБ появляется окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу. Аналогичные уведомления появляются и при переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, "Уралсиба", банка "Дом.РФ", пишет РИА Новости.Уточняется, что Сбербанк при этом не открылся только в Chrome, а в Edge и Safari был доступен. Без проблем открылись онлайн-страницы Газпромбанка, Т-банка и Совкомбанка.На порталах некоторых из банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы. В конце июля ведомство рекомендовало пользователям получить эти цифровые документы, поскольку некоторые российские сайты начали сообщать об ошибках при работе в иностранных браузерах. Проблемы возникли из-за отзывов сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш, предложенная Минцифры мера нужна для сохранения доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и госпорталам. Установить сертификаты можно через "Госуслуги": на портале есть раздел "Безопасность" или "Цифровые сертификаты", где можно скачать инструкцию и сам электронный документ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, банк, интернет, россия
Зарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков

Доступ к сайтам российских банков ограничили несколько зарубежных браузеров

07:07 04.08.2026
 
© Fotolia / Ivan KrukНоутбук и банковская карта
Ноутбук и банковская карта
© Fotolia / Ivan Kruk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам российских банков.
Так, например, при попытке попасть на сайт банка ВТБ появляется окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу. Аналогичные уведомления появляются и при переходе на адреса Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, "Уралсиба", банка "Дом.РФ", пишет РИА Новости.
Уточняется, что Сбербанк при этом не открылся только в Chrome, а в Edge и Safari был доступен. Без проблем открылись онлайн-страницы Газпромбанка, Т-банка и Совкомбанка.
На порталах некоторых из банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы. В конце июля ведомство рекомендовало пользователям получить эти цифровые документы, поскольку некоторые российские сайты начали сообщать об ошибках при работе в иностранных браузерах. Проблемы возникли из-за отзывов сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.
Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш, предложенная Минцифры мера нужна для сохранения доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и госпорталам. Установить сертификаты можно через "Госуслуги": на портале есть раздел "Безопасность" или "Цифровые сертификаты", где можно скачать инструкцию и сам электронный документ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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