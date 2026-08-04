https://crimea.ria.ru/20260804/zaderzhanie-agentov-sbu-v-krymu-i-pokushenie-na-glavu-novogo-regiona-glavnoe-1158247965.html

Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное

Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное

В Крыму и Севастополе задержаны агенты СБУ. В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей. Террористические атаки на гражданскую... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T22:52

2026-08-04T22:52

2026-08-04T23:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе задержаны агенты СБУ. В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей. Террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и гибель мирных россиян. Заселение в российские отели с помощью мессенджера МАКС. Прогноз на аномальную жару в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. В Крыму задержан агент СБУВ Крыму 33-летний житель Красноперекопска по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Мужчина задержан, сообщает центр общественных связей ФСБ России.У фигуранта изъяли четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также свыше 200 комплектующих. Кроме того, злоумышленник по указанию куратора собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.Теракт против главы одного из новых регионов РоссииВ Севастополе сотрудники ФСБ России задержали двух агентов украинской военной разведки, которые готовили теракт против главы одного из новых регионов России. Об этом сообщает центр общественных связей УФСБ.Мужчины готовились совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова. Также они планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.В Севастополе военный расстрелял людейВ Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Нападавшего задержали. Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь.Удары ВСУ по регионам РоссииВСУ в ночь и днем во вторник продолжили террористические атаки на регионы РФ. Пять человек погибли и еще десять ранены из-за ударов украинских беспилотников на Подмосковье. В Ленинградской области вражеские дроны били по складам Wildberries– возникли пожары. Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в Луганской Народной Республике.Пособники нацистской ГерманииТверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других идеологов украинского национализма пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по иску Генпрокуратуры РФ.Заселение в отели с помощью МАСКС 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Бумажные документы больше не нужны – для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере. Сервис открыт для всех граждан России, включая семьи с несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день цифровой ID уже технически готовы принимать почти 24 тысяч отелей. Сервис уже доступен в более чем 375 отелях в 56 регионах.Жара в КрымуВ Крыму ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили в крымском главке МЧС РФ, жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы ожидается в Крыму 5-9 августа. В указанный период запрещено разводить открытый огнь, сжигать мусор и сухую растительность, напомнили в профильном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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