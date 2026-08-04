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Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное
Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное
В Крыму и Севастополе задержаны агенты СБУ. В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей. Террористические атаки на гражданскую... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T22:52
2026-08-04T23:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе задержаны агенты СБУ. В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей. Террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и гибель мирных россиян. Заселение в российские отели с помощью мессенджера МАКС. Прогноз на аномальную жару в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. В Крыму задержан агент СБУВ Крыму 33-летний житель Красноперекопска по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Мужчина задержан, сообщает центр общественных связей ФСБ России.У фигуранта изъяли четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также свыше 200 комплектующих. Кроме того, злоумышленник по указанию куратора собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.Теракт против главы одного из новых регионов РоссииВ Севастополе сотрудники ФСБ России задержали двух агентов украинской военной разведки, которые готовили теракт против главы одного из новых регионов России. Об этом сообщает центр общественных связей УФСБ.Мужчины готовились совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова. Также они планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.В Севастополе военный расстрелял людейВ Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Нападавшего задержали. Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь.Удары ВСУ по регионам РоссииВСУ в ночь и днем во вторник продолжили террористические атаки на регионы РФ. Пять человек погибли и еще десять ранены из-за ударов украинских беспилотников на Подмосковье. В Ленинградской области вражеские дроны били по складам Wildberries– возникли пожары. Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в Луганской Народной Республике.Пособники нацистской ГерманииТверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других идеологов украинского национализма пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по иску Генпрокуратуры РФ.Заселение в отели с помощью МАСКС 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Бумажные документы больше не нужны – для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере. Сервис открыт для всех граждан России, включая семьи с несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день цифровой ID уже технически готовы принимать почти 24 тысяч отелей. Сервис уже доступен в более чем 375 отелях в 56 регионах.Жара в КрымуВ Крыму ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили в крымском главке МЧС РФ, жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы ожидается в Крыму 5-9 августа. В указанный период запрещено разводить открытый огнь, сжигать мусор и сухую растительность, напомнили в профильном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, россия, крым, севастополь, задержание в крыму агента сбу, антитеррор, общество, новости, новости крыма
Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное

Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона России: главное

22:52 04.08.2026 (обновлено: 23:42 04.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе задержаны агенты СБУ. В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей. Террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и гибель мирных россиян. Заселение в российские отели с помощью мессенджера МАКС. Прогноз на аномальную жару в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму задержан агент СБУ

В Крыму 33-летний житель Красноперекопска по заданию украинских спецслужб печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. Мужчина задержан, сообщает центр общественных связей ФСБ России.
У фигуранта изъяли четыре ЗD-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также свыше 200 комплектующих. Кроме того, злоумышленник по указанию куратора собирал и передавал сведения о передвижении военной техники, местах дислокации подразделений Вооруженных сил России и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова.
Сканирование отпечатков пальцев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Вчера, 18:24
Мигрантам с любой судимостью запретили проживать в России

Теракт против главы одного из новых регионов России

В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали двух агентов украинской военной разведки, которые готовили теракт против главы одного из новых регионов России. Об этом сообщает центр общественных связей УФСБ.
Мужчины готовились совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова. Также они планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.
Дом Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Вчера, 18:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию

В Севастополе военный расстрелял людей

В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Нападавшего задержали. Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь.
АЗС
Вчера, 17:12
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92

Удары ВСУ по регионам России

ВСУ в ночь и днем во вторник продолжили террористические атаки на регионы РФ. Пять человек погибли и еще десять ранены из-за ударов украинских беспилотников на Подмосковье. В Ленинградской области вражеские дроны били по складам Wildberries– возникли пожары. Два человека погибли от ударов дронов ВСУ по водовозке и грузовику в Луганской Народной Республике.
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Вчера, 14:55
Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады

Пособники нацистской Германии

Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других идеологов украинского национализма пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по иску Генпрокуратуры РФ.
Стихийный мемориал в Краснодаре в память о погибших в результате украинской атаки на Геленджик - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Вчера, 13:15
Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло

Заселение в отели с помощью МАСК

С 1 сентября все крупные отели России с более чем 50 номерами могут заселять гостей с помощью мессенджера МАКС, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Бумажные документы больше не нужны – для заселения достаточно цифрового ID в мессенджере. Сервис открыт для всех граждан России, включая семьи с несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день цифровой ID уже технически готовы принимать почти 24 тысяч отелей. Сервис уже доступен в более чем 375 отелях в 56 регионах.
Электричка
Вчера, 15:10
В Крыму изменилось расписание 72 электричек

Жара в Крыму

В Крыму ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили в крымском главке МЧС РФ, жара со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы ожидается в Крыму 5-9 августа. В указанный период запрещено разводить открытый огнь, сжигать мусор и сухую растительность, напомнили в профильном ведомстве.
Отдых в Крыму
Вчера, 10:37
Кабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин
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00:06Отбой воздушной тревоги в Севастополе
00:01Жара в Крыму: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 августа
22:52Задержание агентов СБУ в Крыму и покушение на главу нового региона: главное
22:26В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
22:04Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
21:54В Севастополе звучит воздушная тревога
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20:32Приставал к детям на игровой площадке: в Симферополе задержан мужчина
20:2231 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю
20:03В России появится мониторинг цен на продукты
19:48В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
19:33Качество и цвет – главные критерии в выборе школьной формы в этом году
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