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Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады
Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады
Во вторник в ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы, в пяти областях произошло обесточивание потребителей. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T14:55
2026-08-04T14:55
2026-08-04T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы, в пяти областях произошло обесточивание потребителей. Об этом сообщают украинские СМИ и государственные структуры.Так, взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе. По словам главы областной администрации Олега Кипера, зафиксированы прилеты на окраине города, повреждена инфраструктура.Взрывы также гремели в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Дергачах Харьковской области. Кроме того, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, разрушено предприятие в Богодухове.Как сообщила компания "Укрэнерго", в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры в четверг обесточены потребители в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на временно подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.Причиной взрывов на полигоне могли стать диверсия или нарушение правил хранения боеприпасов, заявили в ГБР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и НиколаевеЕще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и НиколаевеВ Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, новости сво, взрывы на украине, инфраструктура
Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады
Взрывы сотрясают Украину – в ряде регионов повреждены предприятия и склады
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы, в пяти областях произошло обесточивание потребителей. Об этом сообщают украинские СМИ и государственные структуры.
Так, взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе. По словам главы областной администрации Олега Кипера, зафиксированы прилеты на окраине города, повреждена инфраструктура.
Громко также было в Чернигове на севере Украины. Как сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус, в областном центре под удары попали ряд предприятий и склад логистической компании, в Новгород-Северском – логистические компании, в Прилуках – складские помещения с сельхозтехникой и склад логистического предприятия.
Взрывы также гремели в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Дергачах Харьковской области. Кроме того, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, разрушено предприятие в Богодухове.
Как сообщила компания "Укрэнерго", в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры в четверг обесточены потребители в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на временно подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
В Хмельницком на Западе Украины в результате мощнейшего взрыва на военном полигоне 31 июля восемь украинских военных пострадали, пятеро числятся без вести пропавшими, сообщило государственное бюро расследований. Во время поисковых работ обнаружены фрагменты тел. Они переданы для проведения судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.
Причиной взрывов на полигоне могли стать диверсия или нарушение правил хранения боеприпасов, заявили в ГБР.
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