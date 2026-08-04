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Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады

Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады

Во вторник в ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы, в пяти областях произошло обесточивание потребителей. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T14:55

2026-08-04T14:55

2026-08-04T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в ряде регионов Украины звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы, в пяти областях произошло обесточивание потребителей. Об этом сообщают украинские СМИ и государственные структуры.Так, взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе. По словам главы областной администрации Олега Кипера, зафиксированы прилеты на окраине города, повреждена инфраструктура.Взрывы также гремели в подконтрольном киевскому режиму Запорожье и в Дергачах Харьковской области. Кроме того, по словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, разрушено предприятие в Богодухове.Как сообщила компания "Укрэнерго", в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры в четверг обесточены потребители в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на временно подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.Причиной взрывов на полигоне могли стать диверсия или нарушение правил хранения боеприпасов, заявили в ГБР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и НиколаевеЕще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и НиколаевеВ Черном море военные России поразили четыре судна с грузами для ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, взрывы на украине, инфраструктура