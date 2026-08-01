https://crimea.ria.ru/20260804/vysotnyy-tsiklon-prineset-v-krym-silnye-grozovye-dozhdi-pogoda-vo-vtornik-1158188562.html

Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник

Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник

Во вторник высотный циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью и утром местами сильные, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T00:01

2026-08-04T00:01

2026-08-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:604:340_1920x0_80_0_0_490e3bb4359f9142d6994835a306351f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Во вторник высотный циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью и утром местами сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +21 до +27 ночью, а днем поднимутся до +30...+32 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение, также на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром.

https://crimea.ria.ru/20260803/gde-v-krymu-samoe-teploe-more--1158195260.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр