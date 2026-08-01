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Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник
Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник
Во вторник высотный циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью и утром местами сильные, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T00:01
2026-08-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Во вторник высотный циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью и утром местами сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +21 до +27 ночью, а днем поднимутся до +30...+32 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение, также на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром.
https://crimea.ria.ru/20260803/gde-v-krymu-samoe-teploe-more--1158195260.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Высотный циклон принесет в Крым сильные грозовые дожди: погода во вторник

В Крыму во вторник пройдут сильные грозовые дожди и до +32 градусов

00:01 04.08.2026
 
Гроза над морем
Гроза над морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Во вторник высотный циклон обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью и утром местами сильные, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, на ЮБК до +27 градусов, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +21 до +27 ночью, а днем поднимутся до +30...+32 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +28...+30.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение, также на полуострове ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром.
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