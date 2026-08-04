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Выплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света

Выплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Выплаты по ЧС в Алуште – как подтвердить проживание в доме без света

В Алуште начали работу комиссии по установлению факта проживания граждан в жилых помещениях, указанных в заявлениях на единовременные выплаты в связи с... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T19:20

2026-08-04T19:20

2026-08-04T19:20

алушта

крым

режим чс

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Алуште начали работу комиссии по установлению факта проживания граждан в жилых помещениях, указанных в заявлениях на единовременные выплаты в связи с отключением электроэнергии на фоне режима ЧС. Как сообщила заместитель главы администрации города Галина Перепелица, компенсация выплачивается только за жилые помещения.Дополнительно в работу могут быть приняты договоры аренды или социального найма при условии, что заявитель на протяжении четырех месяцев проживает по данному адресу и оплачивает аренду, добавила она."Компенсация выплачивается только за жилые помещения, апартаменты и гаражи в работу не принимаются", - подчеркнула замглавы города.В мэрии курорта также информируют, что всего на сегодняшний день поступило порядка семи тысяч обращений на выплату через "Госуслуги" и лично в пункты приема. И подчеркивают, что заявления принимаются один раз через портал или лично. При подаче заявлений дважды требуется дополнительное время для их обработки.Крымчане могут оформить единовременные денежные выплаты в размере 15 тысяч при длительном отключении свет или воды. Выплата назначается единоразово в случае беспрерывного отсутствия электро- или водоснабжения в течение 48 часов.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм полученияВ Алуште произошла авария на высоковольтной ЛЭПВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма