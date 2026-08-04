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Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию

Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию

В Феодосии завершается реставрация объекта культурного наследия XIX века "Дом Екатерины Константиновны Мазировой". Готовность работ в особняке, где ранее... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T18:33

2026-08-04T18:33

2026-08-04T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии завершается реставрация объекта культурного наследия XIX века "Дом Екатерины Константиновны Мазировой". Готовность работ в особняке, где ранее проживала сестра знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, а сейчас располагается второй корпус Феодосийской картинной галереи, достигла 87%. Об этом РИА Новости Крым рассказал во вторник начальник управления капитального строительства администрации города Михаил Курьянов.Основные работы на объекте выполнены: полностью обновлен фасад здания, выполнено устройство внутренних инженерных сетей – от замены элементов отопления, вентиляции и проводки до слаботочных систем: пожарной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения. Сейчас рабочие заканчивают работы во внутренних помещениях.Кроме того, рабочим предстоит уложить новую тротуарную плитку вдоль здания исторического особняка. По словам Курьянова, из-за трудной логистики подрядчик столкнулся с рядом сложностей по доставке материалов, однако все задачи решаются в рабочем порядке и отставания от законтрактованных сроков нет.Работы на объекте культурного наследия "Дом Екатерины Константиновны Мазировой" стартовали в 2024 году, их окончание изначально было намечено на 30 ноября 2025 года, однако позже сроки сдвинулись.Ранее во втором корпусе была размещена экспозиция "Художники юго-восточного Крыма и современная марина". Как сообщала ранее РИА Новости Крым директор Феодосийской картинной галереи Айвазовского Татьяна Гайдук, название экспозиции после обратного переезда останется неизменным, но наполнение будет иным. В частности, в планах музейщиков – расширить экспозицию работ русского и советского пейзажиста Константина Богаевского. До начала ремонта в "Доме сестры" под его работы был отведен всего один небольшой зал. Кроме экспозиции во втором корпусе расположат служебные помещения. В частности, расширят помещение библиотеки.Дом для Екатерины Константиновны Мазировой был построен по проекту ее знаменитого брата русского художника-мариниста, коллекционера и мецената Ивана Константиновича Айвазовского в 1880-х годах. До начала текущих работ в здании размещалась часть постоянной экспозиции Феодосийской картинной галереи. В двенадцати выставочных залах были представлены картины Айвазовского, Богаевского, Волошина, Латри и других русских художников XIX века.Ранее была проведена масштабная реставрация первого корпуса Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, стоимостью более 870 млн рублей. Его открыли для посетителей в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правнучка Айвазовского Аманда Роджерс: "Мы благодарны за спасение картин"Айвазовский до сих пор остается одним из самых востребованных художников в миреАйвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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