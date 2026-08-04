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Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию
Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию
В Феодосии завершается реставрация объекта культурного наследия XIX века "Дом Екатерины Константиновны Мазировой". Готовность работ в особняке, где ранее... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T18:33
2026-08-04T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии завершается реставрация объекта культурного наследия XIX века "Дом Екатерины Константиновны Мазировой". Готовность работ в особняке, где ранее проживала сестра знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, а сейчас располагается второй корпус Феодосийской картинной галереи, достигла 87%. Об этом РИА Новости Крым рассказал во вторник начальник управления капитального строительства администрации города Михаил Курьянов.Основные работы на объекте выполнены: полностью обновлен фасад здания, выполнено устройство внутренних инженерных сетей – от замены элементов отопления, вентиляции и проводки до слаботочных систем: пожарной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения. Сейчас рабочие заканчивают работы во внутренних помещениях.Кроме того, рабочим предстоит уложить новую тротуарную плитку вдоль здания исторического особняка. По словам Курьянова, из-за трудной логистики подрядчик столкнулся с рядом сложностей по доставке материалов, однако все задачи решаются в рабочем порядке и отставания от законтрактованных сроков нет.Работы на объекте культурного наследия "Дом Екатерины Константиновны Мазировой" стартовали в 2024 году, их окончание изначально было намечено на 30 ноября 2025 года, однако позже сроки сдвинулись.Ранее во втором корпусе была размещена экспозиция "Художники юго-восточного Крыма и современная марина". Как сообщала ранее РИА Новости Крым директор Феодосийской картинной галереи Айвазовского Татьяна Гайдук, название экспозиции после обратного переезда останется неизменным, но наполнение будет иным. В частности, в планах музейщиков – расширить экспозицию работ русского и советского пейзажиста Константина Богаевского. До начала ремонта в "Доме сестры" под его работы был отведен всего один небольшой зал. Кроме экспозиции во втором корпусе расположат служебные помещения. В частности, расширят помещение библиотеки.Дом для Екатерины Константиновны Мазировой был построен по проекту ее знаменитого брата русского художника-мариниста, коллекционера и мецената Ивана Константиновича Айвазовского в 1880-х годах. До начала текущих работ в здании размещалась часть постоянной экспозиции Феодосийской картинной галереи. В двенадцати выставочных залах были представлены картины Айвазовского, Богаевского, Волошина, Латри и других русских художников XIX века.Ранее была проведена масштабная реставрация первого корпуса Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, стоимостью более 870 млн рублей. Его открыли для посетителей в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правнучка Айвазовского Аманда Роджерс: "Мы благодарны за спасение картин"Айвазовский до сих пор остается одним из самых востребованных художников в миреАйвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, феодосия, галерея айвазовского в феодосии, культурное наследие, охрана культурного наследия, реставрация
Второй корпус галереи Айвазовского в Феодосии – когда закончат реставрацию

Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершится в ноябре – власти

18:33 04.08.2026
 
© РИА Новости КрымДом Мазировой в Феодосии
Дом Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии завершается реставрация объекта культурного наследия XIX века "Дом Екатерины Константиновны Мазировой". Готовность работ в особняке, где ранее проживала сестра знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, а сейчас располагается второй корпус Феодосийской картинной галереи, достигла 87%. Об этом РИА Новости Крым рассказал во вторник начальник управления капитального строительства администрации города Михаил Курьянов.
"Сумма контракта составляет порядка 135 млн рублей – это федеральный и республиканский бюджет. На сегодняшний день процент готовности составляет порядка 87%", – рассказал Курьянов.
© РИА Новости КрымДом Мазировой в Феодосии
Дом Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
Дом Мазировой в Феодосии
Основные работы на объекте выполнены: полностью обновлен фасад здания, выполнено устройство внутренних инженерных сетей – от замены элементов отопления, вентиляции и проводки до слаботочных систем: пожарной сигнализации, оповещения, видеонаблюдения. Сейчас рабочие заканчивают работы во внутренних помещениях.
"Внутренняя отделка стен, укладка паркета на втором этаже уже выполнены, отреставрированы элементы исторической лепнины. На первом этаже завершаются также укладка гранитных плит на полу, выполняются работы по устройству архитектурной подсветки", – говорит начальник феодосийского УКС.
© РИА Новости КрымДом Мазировой в Феодосии
Дом Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
Дом Мазировой в Феодосии
Кроме того, рабочим предстоит уложить новую тротуарную плитку вдоль здания исторического особняка. По словам Курьянова, из-за трудной логистики подрядчик столкнулся с рядом сложностей по доставке материалов, однако все задачи решаются в рабочем порядке и отставания от законтрактованных сроков нет.
"Пока глобальных проблем нет, никаких рисков не видим. Работы ведутся в графике по контракту, их завершение планируется в ноябре текущего года. Дальше по эксплуатации объекта – неизменно здание займет второй корпус Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского", – подытожил глава профильного управления феодосийской мэрии.
© РИА Новости КрымДом Мазировой в Феодосии
Дом Мазировой в Феодосии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
Дом Мазировой в Феодосии
Работы на объекте культурного наследия "Дом Екатерины Константиновны Мазировой" стартовали в 2024 году, их окончание изначально было намечено на 30 ноября 2025 года, однако позже сроки сдвинулись.
Ранее во втором корпусе была размещена экспозиция "Художники юго-восточного Крыма и современная марина". Как сообщала ранее РИА Новости Крым директор Феодосийской картинной галереи Айвазовского Татьяна Гайдук, название экспозиции после обратного переезда останется неизменным, но наполнение будет иным. В частности, в планах музейщиков – расширить экспозицию работ русского и советского пейзажиста Константина Богаевского. До начала ремонта в "Доме сестры" под его работы был отведен всего один небольшой зал. Кроме экспозиции во втором корпусе расположат служебные помещения. В частности, расширят помещение библиотеки.
Дом для Екатерины Константиновны Мазировой был построен по проекту ее знаменитого брата русского художника-мариниста, коллекционера и мецената Ивана Константиновича Айвазовского в 1880-х годах. До начала текущих работ в здании размещалась часть постоянной экспозиции Феодосийской картинной галереи. В двенадцати выставочных залах были представлены картины Айвазовского, Богаевского, Волошина, Латри и других русских художников XIX века.
Ранее была проведена масштабная реставрация первого корпуса Феодосийской картинной галереи им. Айвазовского, стоимостью более 870 млн рублей. Его открыли для посетителей в преддверии празднования 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.
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