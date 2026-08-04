Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/vsu-atakuyut-leningradskuyu-oblast--bespilotniki-byut-po-skladam-1158219974.html
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам - РИА Новости Крым, 04.08.2026
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам
Атаку украинских беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены 17 вражеских дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T06:01
2026-08-04T06:37
александр дрозденко
ленинградская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Атаку украинских беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены 17 вражеских дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около четырех часов утра, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета.В регионе объявлен отбой беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам

Беспилотники ВСУ ударили по складам в Ленинградской области – сбиты 17 вражеских дронов

06:01 04.08.2026 (обновлено: 06:37 04.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Атаку украинских беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены 17 вражеских дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около четырех часов утра, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета.

"За время атаки над территорией региона сбиты 17 БПЛА. Есть повреждения в складской зоне Красный Бор. 1 человек пострадал", – написал глава региона в своем канале в МАКС.

В регионе объявлен отбой беспилотной опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Александр ДрозденкоЛенинградская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:4520 районов Керчи останутся без воды на два дня
09:33После атак ВСУ на два региона России возбуждено дело о теракте
09:24Новости Геленджика: число пострадавших после удара ВСУ выросло до 58 человек
09:06В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей
09:04До 10 выросло число пострадавших в Чехове после атаки беспилотников
08:52Названо число погибших мирных жителей России из-за атак ВСУ за неделю
08:40В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц
08:32320 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов России
08:29Пожар на СТО в Ялте полностью потушили
08:22В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды
08:01ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве
07:57Склад Wildberries горит после удара ВСУ по Ленинградской области
07:34В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 "квадратов"
07:11Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро
07:07Зарубежные браузеры ограничили доступ к сайтам российских банков
06:55Под Севастополем восстановили движение после перекрытия дорог возле двух сел
06:37США ввели санкции против сухопутных войск и ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ
06:22Под Севастополем перекрыли дороги в районе двух сел
06:11Крымский мост: оперативная обстановка утром 4 августа
06:01ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам
Лента новостейМолния