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ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам - РИА Новости Крым, 04.08.2026
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам
Атаку украинских беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены 17 вражеских дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T06:01
2026-08-04T06:01
2026-08-04T06:37
александр дрозденко
ленинградская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Атаку украинских беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены 17 вражеских дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около четырех часов утра, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета.В регионе объявлен отбой беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко, ленинградская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам
Беспилотники ВСУ ударили по складам в Ленинградской области – сбиты 17 вражеских дронов
06:01 04.08.2026 (обновлено: 06:37 04.08.2026)