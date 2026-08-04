https://crimea.ria.ru/20260804/vsu-atakuyut-leningradskuyu-oblast--bespilotniki-byut-po-skladam-1158219974.html

ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам

ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам - РИА Новости Крым, 04.08.2026

ВСУ атакуют Ленинградскую область – беспилотники бьют по складам

Атаку украинских беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены 17 вражеских дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T06:01

2026-08-04T06:01

2026-08-04T06:37

александр дрозденко

ленинградская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Атаку украинских беспилотников отразили в Ленинградской области – уничтожены 17 вражеских дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области глава региона сообщил около четырех часов утра, и проинформировал о понижении скорости мобильного интернета.В регионе объявлен отбой беспилотной опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу