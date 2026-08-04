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ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.08.2026
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T14:23
2026-08-04T14:23
2026-08-04T14:31
новости сво
харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области, сообщает во вторник Минобороны РФ..Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенных пунктов Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.1 августа Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 31 июля российские войска освободили Веровку в Харьковской области. 30 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. 29 июля российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине, а 28 июля подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Харьковской области
14:23 04.08.2026 (обновлено: 14:31 04.08.2026)