Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1158241984.html
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.08.2026
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T14:23
2026-08-04T14:31
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123961215_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_189778dae269690ca62cfca42b005ff8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области, сообщает во вторник Минобороны РФ..Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенных пунктов Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.1 августа Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 31 июля российские войска освободили Веровку в Харьковской области. 30 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. 29 июля российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине, а 28 июля подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123961215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d12130b7912a3bcf9c95b4f5857e9f36.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Харьковской области

14:23 04.08.2026 (обновлено: 14:31 04.08.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ в ходе спецоперации
Работа подразделений ВДВ в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", – сказано в сводке.
.Накануне стало известно о взятии под контроль российской армией населенных пунктов Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.
1 августа Вооруженные силы России взяли под свой контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях. 31 июля российские войска освободили Веровку в Харьковской области. 30 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в ДНР, Харьковской и Сумской областях. 29 июля российские войска освободили Светлое в ДНР и взяли под контроль Новую Сечь на Сумщине, а 28 июля подразделения группировки войск "Центр" выбили ВСУ из населенного пункта Красный Кут в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость
16:47Путин подписал закон об обращении криптовалют в России
16:24Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
16:15В Керчи отменили трехдневное отключение воды
16:07Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь
15:59Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах
15:53На Южном берегу Крыма до ночи будет громко
15:37Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
15:26Что произошло в зоне СВО за сутки
15:10В Крыму изменилось расписание 72 электричек
14:55Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады
14:43Жителям новых регионов упростили регистрацию авто
14:35Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов
14:23ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
14:20Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России
14:10Археологические экспедиции продолжают работу в Крыму
13:56На автозаправках Украины резко подорожало топливо
13:39Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
13:15Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло
13:09Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли
Лента новостейМолния