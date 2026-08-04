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ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве
ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве - РИА Новости Крым, 04.08.2026
ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве
ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщает МО РФ. Также нанесены удары еще по... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщает МО РФ. Также нанесены удары еще по четырем судам, использовавшимся в интересах ВСУ.В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены:* в порту Черноморск – Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМ;* в порту Николаев – морское судно типа "сухогруз" с грузами военного назначения;* в порту Южный – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее разгрузку военных грузов. На переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесса, одесская область, николаев, черное море, вооруженные силы россии, удары по украине
ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве
Автозавод и четыре судна попали под удар ВС РФ в Одесской области и Николаеве
08:01 04.08.2026 (обновлено: 09:01 04.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщает МО РФ. Также нанесены удары еще по четырем судам, использовавшимся в интересах ВСУ.
"В течение вечера 3 августа Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в МО РФ.
В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены:
* в порту Черноморск – Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМ;
* в порту Николаев – морское судно типа "сухогруз" с грузами военного назначения;
* в порту Южный – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее разгрузку военных грузов. На переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины.
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