https://crimea.ria.ru/20260804/vs-rf-udarili-po-avtozavodu-i-chetyrem-sudam-v-odesskoy-oblasti-i-nikolaeve-1158222689.html

ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве

ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве - РИА Новости Крым, 04.08.2026

ВС РФ ударили по автозаводу и четырем судам в Одесской области и Николаеве

ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщает МО РФ. Также нанесены удары еще по... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T08:01

2026-08-04T08:01

2026-08-04T09:01

новости сво

одесса

одесская область

николаев

черное море

вооруженные силы россии

удары по украине

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВС РФ ударили в порту Черноморск по заводу автомобильных агрегатов и терминалу, где ВСУ ремонтировали технику, сообщает МО РФ. Также нанесены удары еще по четырем судам, использовавшимся в интересах ВСУ.В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены:* в порту Черноморск – Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМ;* в порту Николаев – морское судно типа "сухогруз" с грузами военного назначения;* в порту Южный – морское судно типа "сухогруз", осуществлявшее разгрузку военных грузов. На переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа "сухогруз", доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

одесская область

николаев

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, одесская область, николаев, черное море, вооруженные силы россии, удары по украине