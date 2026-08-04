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В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 "квадратов"

В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 "квадратов" - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 "квадратов"

В Ялте тушат масштабный пожар на станции техобслуживания – огонь уничтожил восемь автомобилей. Сейчас МЧС удалось локализовать возгорание на площади 1800... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T07:34

2026-08-04T07:34

2026-08-04T07:52

срочные новости крыма

ялта

станция технического обслуживания (сто)

автомобиль

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Ялте тушат масштабный пожар на станции техобслуживания – огонь уничтожил восемь автомобилей. Сейчас МЧС удалось локализовать возгорание на площади 1800 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.По информации МЧС, сообщение о возгорании по улице Ульяновых поступило в 01:35 в ночь на вторник.Сотрудникам МЧС России удалось спасти 14 автомобилей, восемь авто были уничтожены и еще четыре повреждены огнем.Причины пожара устанавливаются. Для борьбы с огнем привлечены от МЧС России 34 человека и 11 единиц техники.2 августа в Симферополе загорелся магазин в жилом доме, были эвакуировали 15 человек. Возгорание ликвидировано на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек и семь единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разгорелась сухая трава на площади 7 тысяч "квадратов"Грузовик с зерном загорелся под СевастополемПожар в офисном центре Алушты потушили

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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