В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 "квадратов"
В Ялте горит станция техобслуживания на площади 1800 "квадратов" – огонь локализован
07:34 04.08.2026 (обновлено: 07:52 04.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Ялте тушат масштабный пожар на станции техобслуживания – огонь уничтожил восемь автомобилей. Сейчас МЧС удалось локализовать возгорание на площади 1800 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
По информации МЧС, сообщение о возгорании по улице Ульяновых поступило в 01:35 в ночь на вторник.
"Для недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства. Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь локализован на площади 1800 квадратных метров", – проинформировали в ведомстве.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар на СТО в Ялте
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Пожар на СТО в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар на СТО в Ялте
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Пожар на СТО в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар на СТО в Ялте
3 из 3
Пожар на СТО в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
1 из 3
Пожар на СТО в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
2 из 3
Пожар на СТО в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
3 из 3
Пожар на СТО в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Сотрудникам МЧС России удалось спасти 14 автомобилей, восемь авто были уничтожены и еще четыре повреждены огнем.
Причины пожара устанавливаются. Для борьбы с огнем привлечены от МЧС России 34 человека и 11 единиц техники.
2 августа в Симферополе загорелся магазин в жилом доме, были эвакуировали 15 человек. Возгорание ликвидировано на площади 50 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 14 человек и семь единиц техники.
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