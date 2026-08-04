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В Ялте до ночи будут проходить учения с беспилотниками

В Ялте до ночи будут проходить учения с беспилотниками - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Ялте до ночи будут проходить учения с беспилотниками

В ялтинском поселке Олива во вторник до позднего вечера будут слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T17:50

2026-08-04T17:50

2026-08-04T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В ялтинском поселке Олива во вторник до позднего вечера будут слышны громкие звуки в связи с учениями военных. Об этом сообщается в официальном канале ялтинской Единой дежурной диспетчерской службы в МАКС.К гостям и жителям курорта обратились с просьбой сохранять спокойствие.В районе мыса также Сарыч может быть громко с 17:00 до 23:00 в связи с учениями.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваБеспилотники поднимут в небо над южным берегом Крыма в рамках ученийЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине – МИД

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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