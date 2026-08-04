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В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей

В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей

В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T09:06

2026-08-04T09:06

2026-08-04T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Нападавшего задержали. Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения, добавил Развожаев. На месте происшествия с работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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