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В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей
В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей
В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T09:06
2026-08-04T09:06
2026-08-04T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Нападавшего задержали. Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения, добавил Развожаев. На месте происшествия с работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей
В Севастополе военный убил сослуживца и еще трех мирных жителей - Развожаев
09:06 04.08.2026 (обновлено: 09:09 04.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в селе Хмельницкое военнослужащий застрелил сослуживца и трех мирных жителей, а также ранил еще одного военного и трех гражданских. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Нападавшего задержали. Пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения, добавил Развожаев.
На месте происшествия с работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
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