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В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"
В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси" - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"
В Севастополе расширили возможности "Социального такси", которое работает в городе с 2016 года. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T21:11
2026-08-04T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили возможности "Социального такси", которое работает в городе с 2016 года. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Такая мера, по мнению Развожаева, позволит разгрузить специализированный транспорт и повысить доступность услуги. Он пояснил, что не всем требуются машины с особым оснащением. Многим обычный автомобиль вполне подходит.Службой "Социального такси" в Севастополе бесплатно пользуются льготные категории граждан. Особенно востребована эта помощь у людей, которым нужно регулярно ездить в больницу на процедуру гемодиализа. В среднем в месяц совершается 1 116 поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольныхТранспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – ПутинПилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, соцзащита, транспорт
В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"
В Севастополе расширят список разрешенных для "Социального такси" автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили возможности "Социального такси", которое работает в городе с 2016 года. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Раньше для перевозки людей с инвалидностью можно было использовать только специально оборудованные машины с подъемниками и креплениями для колясок. Теперь список разрешенных автомобилей будет расширен", – рассказал губернатор.
Такая мера, по мнению Развожаева, позволит разгрузить специализированный транспорт и повысить доступность услуги. Он пояснил, что не всем требуются машины с особым оснащением. Многим обычный автомобиль вполне подходит.
"Обычных машин у перевозчиков больше, а значит людям будет проще вовремя попасть в диализные центры и к другим социальным городским объектам", – отметил губернатор.
Службой "Социального такси" в Севастополе бесплатно пользуются льготные категории граждан. Особенно востребована эта помощь у людей, которым нужно регулярно ездить в больницу на процедуру гемодиализа. В среднем в месяц совершается 1 116 поездок.
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