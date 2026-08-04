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В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"

В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси" - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Севастополе внесли изменения в работу "Социального такси"

В Севастополе расширили возможности "Социального такси", которое работает в городе с 2016 года. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T21:11

2026-08-04T21:11

2026-08-04T21:11

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михаил развожаев

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе расширили возможности "Социального такси", которое работает в городе с 2016 года. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Такая мера, по мнению Развожаева, позволит разгрузить специализированный транспорт и повысить доступность услуги. Он пояснил, что не всем требуются машины с особым оснащением. Многим обычный автомобиль вполне подходит.Службой "Социального такси" в Севастополе бесплатно пользуются льготные категории граждан. Особенно востребована эта помощь у людей, которым нужно регулярно ездить в больницу на процедуру гемодиализа. В среднем в месяц совершается 1 116 поездок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольныхТранспорт в регионах должен быть доступным для семей с колясками – ПутинПилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны сроки

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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