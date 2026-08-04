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В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже

В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже

В Севастополе в среду, 5 августа, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T20:51

2026-08-04T20:51

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 5 августа, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, напомнил он.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляБензин у перекупов не всегда безопасен для машины

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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