https://crimea.ria.ru/20260804/v-sevastopole-v-sredu-vse-marki-topliva-budut-v-svobodnoy-prodazhe-1158252950.html
В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже
В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже
В Севастополе в среду, 5 августа, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:51
2026-08-04T20:51
2026-08-04T20:52
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
михаил развожаев
азс
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3fd90b81c184a3b5f6d2480f1cc922c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 5 августа, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, напомнил он.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляБензин у перекупов не всегда безопасен для машины
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/11/1119364414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e30dd2dee075d9db56f704bf568902b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, михаил развожаев, азс, новости севастополя
В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже
В Севастополе 5 августа все виды топлива будут в свободной продаже – Развожаев
20:51 04.08.2026 (обновлено: 20:52 04.08.2026)