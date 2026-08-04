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В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже
В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже
В Севастополе в среду, 5 августа, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:51
2026-08-04T20:52
севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
михаил развожаев
азс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 5 августа, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, напомнил он.Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли субсидирование топлива в Крыму к снижению ценСохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляБензин у перекупов не всегда безопасен для машины
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, михаил развожаев, азс, новости севастополя
В Севастополе в среду все марки топлива будут в свободной продаже

В Севастополе 5 августа все виды топлива будут в свободной продаже – Развожаев

20:51 04.08.2026 (обновлено: 20:52 04.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 5 августа, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Завтра на АЗС сетей "Атан" и "ТЭС", как и сегодня, будет осуществляться свободная продажа всех видов топлива: АИ-95, АИ-92, дизельного топлива и премиальных марок", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, напомнил он.
"Чтобы не допускать создания искусственного дефицита и обеспечить топливом как можно большее число автомобилистов, продолжает действовать временный лимит: отпуск топлива составит до 20 литров на одну машину", – добавил губернатор.
Крым и Севастополь предоставили региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщил во вторник председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр.
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