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В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
В Севастополе 5 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T19:48
2026-08-04T19:48
2026-08-04T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 5 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации, пояснили в "Севастопольэнерго".За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работыКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера
В Севастополе 5 августа ограничат режим потребления электроэнергии для бизнеса