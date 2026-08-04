https://crimea.ria.ru/20260804/v-sevastopole-v-sredu-biznesu-ogranichat-potreblenie-elektrichestva-do-vechera-1158244453.html

В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера

В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Севастополе в среду бизнесу ограничат потребление электричества до вечера

В Севастополе 5 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T19:48

2026-08-04T19:48

2026-08-04T19:48

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 5 августа вводят ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации, пояснили в "Севастопольэнерго".За неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские сады в Саках возвращаются в штатный режим работыКогда в Севастополе начнут давать субсидии на резервные источники энергииВ Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабжения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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