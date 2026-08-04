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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц
В Севастополе во вторник отменили режим временного ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T08:40
2026-08-04T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник отменили режим временного ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Накануне на предприятии предупредили, что 4 августа с 8:00 до 20:00 будет введено ограничение режима потребления электрической мощности, для юрлиц, расположенных на территории Севастополя.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияСитуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электросети, электричество, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц

Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят

08:40 04.08.2026
 
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ЛЭП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник отменили режим временного ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
Накануне на предприятии предупредили, что 4 августа с 8:00 до 20:00 будет введено ограничение режима потребления электрической мощности, для юрлиц, расположенных на территории Севастополя.
"По команде диспетчера Черноморского РДУ ограничение режима потребления электроэнергии на 4 августа отменено", – говорится в сообщении.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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СевастопольНовости СевастополяЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричествоСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
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