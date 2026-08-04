https://crimea.ria.ru/20260804/v-sevastopole-snyali-rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-dlya-yurlits-1158223418.html
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц
В Севастополе во вторник отменили режим временного ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T08:40
2026-08-04T08:40
2026-08-04T08:40
севастополь
новости севастополя
электроэнергия
электросети
электричество
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник отменили режим временного ограничения электроснабжения для бизнеса. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Накануне на предприятии предупредили, что 4 августа с 8:00 до 20:00 будет введено ограничение режима потребления электрической мощности, для юрлиц, расположенных на территории Севастополя.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили комплексный план стабилизации электроснабженияСитуация с электроснабжением в Крыму – актуальная информацияМэр Ялты разъяснила ситуацию с неравномерным распределением электричества
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электросети, электричество, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения для юрлиц
Режим ограничения электроснабжения в Севастополе снят