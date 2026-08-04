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В Севастополь возвращается высокая пожароопасность

В Севастополь возвращается высокая пожароопасность - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Севастополь возвращается высокая пожароопасность

В Севастополе в среду ожидается пожароопасная погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T21:24

2026-08-04T21:24

2026-08-04T21:24

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду ожидается пожароопасная погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города.В этом году севастопольские огнеборцы уже ликвидировали 130 возгораний растительности на открытых территориях и 30 лесных пожаров, добавили спасатели. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.В этой связи в МЧС напоминают о запрете на пал травы, разведение костров, использование мангалов, проведение пожароопасных работ.Аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы ожидается в Крыму 5-9 августа, сообщали ранее в крымском главке МЧС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОСЖара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждениеРекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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