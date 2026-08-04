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В Севастополь возвращается высокая пожароопасность - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Севастополь возвращается высокая пожароопасность
В Севастополь возвращается высокая пожароопасность - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Севастополь возвращается высокая пожароопасность
В Севастополе в среду ожидается пожароопасная погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T21:24
2026-08-04T21:24
севастополь
мчс севастополя
пожароопасный сезон
погода
погода в крыму
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду ожидается пожароопасная погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города.В этом году севастопольские огнеборцы уже ликвидировали 130 возгораний растительности на открытых территориях и 30 лесных пожаров, добавили спасатели. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.В этой связи в МЧС напоминают о запрете на пал травы, разведение костров, использование мангалов, проведение пожароопасных работ.Аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы ожидается в Крыму 5-9 августа, сообщали ранее в крымском главке МЧС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Близко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОСЖара и сильный ветер – в Крыму объявлено штормовое предупреждениеРекордная засуха затронула десятки миллионов человек: запад США накрыла экстремальная жара
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РИА Новости Крым
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севастополь, мчс севастополя, пожароопасный сезон, погода, погода в крыму, новости севастополя
В Севастополь возвращается высокая пожароопасность

В Севастополе на 5 августа объявлена высокая пожарная опасность – МЧС

21:24 04.08.2026
 
© Правительство СевастополяПожар в лесу Севастополя
Пожар в лесу Севастополя
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду ожидается пожароопасная погода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города.
"После короткого спада засухи и жары в регион с 5 августа возвращается высокая пожарная опасность: четвертый класс из пяти", – предупредили спасатели.
В этом году севастопольские огнеборцы уже ликвидировали 130 возгораний растительности на открытых территориях и 30 лесных пожаров, добавили спасатели. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.
В этой связи в МЧС напоминают о запрете на пал травы, разведение костров, использование мангалов, проведение пожароопасных работ.
Аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы ожидается в Крыму 5-9 августа, сообщали ранее в крымском главке МЧС РФ.
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