https://crimea.ria.ru/20260804/v-rossii-poyavitsya-monitoring-tsen-na-produkty-1158245887.html

В России появится мониторинг цен на продукты

В России появится мониторинг цен на продукты - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В России появится мониторинг цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров – от производителя до магазинного прилавка. Это... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T20:03

2026-08-04T20:03

2026-08-04T20:03

новости

цены и тарифы

закон и право

владимир путин (политик)

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156908509_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a9a60da0eb798c5d8b12e5261ab59f6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров – от производителя до магазинного прилавка. Это позволит отслеживать резкое подорожание на продовольственные товары и анализировать причины скачков цен.В документе указано, что федеральные органы исполнительной власти, перечень которых установит Правительство, теперь будут уполномочены получать данные о производителях, поставщиках на каждом этапе реализации товара. А также ценах и объемах поставок, доходах и расходах компаний.Закон закрепляет за Федеральной налоговой службой полномочия предоставлять эти сведения соответствующим федеральным органам. Состав и порядок предоставления данных сведений ФНС будет определять по согласованию с Минэкономразвития России.Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили сохранять прожиточный минимум должниковПутин подписал пакет законов РФ – главноеУспешный опыт регулирования цен в Крыму пригодится стране – мнение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, цены и тарифы, закон и право, владимир путин (политик), россия