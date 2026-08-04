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В России появится мониторинг цен на продукты
В России появится мониторинг цен на продукты - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В России появится мониторинг цен на продукты
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров – от производителя до магазинного прилавка. Это... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T20:03
2026-08-04T20:03
2026-08-04T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров – от производителя до магазинного прилавка. Это позволит отслеживать резкое подорожание на продовольственные товары и анализировать причины скачков цен.В документе указано, что федеральные органы исполнительной власти, перечень которых установит Правительство, теперь будут уполномочены получать данные о производителях, поставщиках на каждом этапе реализации товара. А также ценах и объемах поставок, доходах и расходах компаний.Закон закрепляет за Федеральной налоговой службой полномочия предоставлять эти сведения соответствующим федеральным органам. Состав и порядок предоставления данных сведений ФНС будет определять по согласованию с Минэкономразвития России.Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предложили сохранять прожиточный минимум должниковПутин подписал пакет законов РФ – главноеУспешный опыт регулирования цен в Крыму пригодится стране – мнение
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новости, цены и тарифы, закон и право, владимир путин (политик), россия
В России появится мониторинг цен на продукты
Президент Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольствие
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым
. Президент РФ Владимир Путин подписал
закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров – от производителя до магазинного прилавка. Это позволит отслеживать резкое подорожание на продовольственные товары и анализировать причины скачков цен.
В документе указано, что федеральные органы исполнительной власти, перечень которых установит Правительство, теперь будут уполномочены получать данные о производителях, поставщиках на каждом этапе реализации товара. А также ценах и объемах поставок, доходах и расходах компаний.
Закон закрепляет за Федеральной налоговой службой полномочия предоставлять эти сведения соответствующим федеральным органам. Состав и порядок предоставления данных сведений ФНС будет определять по согласованию с Минэкономразвития России.
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
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