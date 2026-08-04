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В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость
В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, являющихся основанием для регистрации прав на РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T16:59
2026-08-04T16:59
новые регионы россии
закон и право
недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, являющихся основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Оформить соответствующие документы можно в электронном виде или подать их лично в отделениях МФЦ.Кроме того, Росреестр организовал прием заявлений от граждан, которые находятся в других субъектах страны, а филиалами Роскадастра проводится выездной прием документов.Как пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин, продление срока позволит завершить оформление недвижимости в соответствии с российским законодательством тем гражданам, которые не успели ранее подать документы."С 2022 года Росреестр ведет масштабную работу по формированию условий для граждан, регистрирующих право собственности в Донбассе и Новороссии. Созданы и функционируют территориальные органы ведомства, налажено электронное взаимодействие с органами власти, нотариусами и профессиональными участниками рынка", - написал он в своем МАКС.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В конце июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о завершении работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России.Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятийКрым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФКрым предлагает продлить переходный период в Запорожской области
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новые регионы россии, закон и право, недвижимость, новости, росреестр
В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость

Путин подписал закон о продлении срока регистрации прав на недвижимость для новых регионов

16:59 04.08.2026
 
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Работа многофункционального центра - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, являющихся основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Оформить соответствующие документы можно в электронном виде или подать их лично в отделениях МФЦ.
Кроме того, Росреестр организовал прием заявлений от граждан, которые находятся в других субъектах страны, а филиалами Роскадастра проводится выездной прием документов.
Как пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин, продление срока позволит завершить оформление недвижимости в соответствии с российским законодательством тем гражданам, которые не успели ранее подать документы.
"С 2022 года Росреестр ведет масштабную работу по формированию условий для граждан, регистрирующих право собственности в Донбассе и Новороссии. Созданы и функционируют территориальные органы ведомства, налажено электронное взаимодействие с органами власти, нотариусами и профессиональными участниками рынка", - написал он в своем МАКС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В конце июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о завершении работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России.
Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.
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Новые регионы РоссииЗакон и правоНедвижимостьНовостиРосреестр
 
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