https://crimea.ria.ru/20260804/v-novykh-regionakh-rossii-prodleny-sroki-registratsii-prav-na-nedvizhimost-1158247514.html

В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость

В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, являющихся основанием для регистрации прав на РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T16:59

2026-08-04T16:59

2026-08-04T16:59

новые регионы россии

закон и право

недвижимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, являющихся основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Оформить соответствующие документы можно в электронном виде или подать их лично в отделениях МФЦ.Кроме того, Росреестр организовал прием заявлений от граждан, которые находятся в других субъектах страны, а филиалами Роскадастра проводится выездной прием документов.Как пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин, продление срока позволит завершить оформление недвижимости в соответствии с российским законодательством тем гражданам, которые не успели ранее подать документы."С 2022 года Росреестр ведет масштабную работу по формированию условий для граждан, регистрирующих право собственности в Донбассе и Новороссии. Созданы и функционируют территориальные органы ведомства, налажено электронное взаимодействие с органами власти, нотариусами и профессиональными участниками рынка", - написал он в своем МАКС.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В конце июля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о завершении работы по интеграции новых регионов в единое правовое поле России.Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин заявил, что к 2030 году уровень жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должен соответствовать среднероссийскому. Для этого необходимо, прежде всего, развивать систему социальных гарантий для жителей воссоединенных регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятийКрым поможет интеграции новых регионов в систему образования РФКрым предлагает продлить переходный период в Запорожской области

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, закон и право, недвижимость, новости, росреестр