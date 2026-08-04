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В Крыму подешевел бензин марки АИ-92 - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Крыму подешевел бензин марки АИ-92
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92 - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92
Цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T17:12
2026-08-04T17:12
крым
новости крыма
бензин
топливо в крыму
топливно-энергетический комплекс
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По мере поступления новых партий аналогичные правила и цена начнут действовать на станциях компании "ТЭС", добавил он.Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Благодаря этому со вторника на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр, анонсировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, бензин, топливо в крыму, топливно-энергетический комплекс, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, азс
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92

На АЗС Крыма снизилась цена на бензин марки АИ-92 – Гоцанюк

17:12 04.08.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаАЗС
АЗС
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"Стоимость бензина марки АИ-92 в розничных сетях Крыма удалось снизить до отметки 100 рублей за литр. Сегодня по такой стоимости топливо отпускалось на 44 АЗС сети "Атан" с лимитом до 20 литров в одни руки", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
По мере поступления новых партий аналогичные правила и цена начнут действовать на станциях компании "ТЭС", добавил он.
"Временные ограничения — вынужденная мера, связанная с текущей ситуацией на топливном рынке, безопасностью логистических цепочек и приоритетного снабжения горючим социальных объектов, коммунальных предприятий и экстренных служб республики", – отметил глава республиканского Совмина.
Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Благодаря этому со вторника на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр, анонсировал он.
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КрымНовости КрымаБензинТопливо в КрымуТопливно-энергетический комплексДефицит топлива в КрымуЮрий ГоцанюкАЗС
 
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