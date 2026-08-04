https://crimea.ria.ru/20260804/v-krymu-podeshevel-benzin-marki-ai-92-1158247799.html
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92 - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92
Цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T17:12
2026-08-04T17:12
2026-08-04T17:12
крым
новости крыма
бензин
топливо в крыму
топливно-энергетический комплекс
дефицит топлива в крыму
юрий гоцанюк
азс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149604520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d894a269814aa6dc540e06e7c24d2c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Цена на бензин марки АИ-92 в Крыму опустилась до 100 рублей за литр. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По мере поступления новых партий аналогичные правила и цена начнут действовать на станциях компании "ТЭС", добавил он.Крым и Севастополь предоставят региональные меры поддержки основным сетям АЗС для стабилизации ситуации с топливом, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Благодаря этому со вторника на АЗС компаний "ТЭС" и "Атан" стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр, анонсировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "здоровье" машины: как проверить качество бензина и дизеляПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149604520_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60a606137f56f0b4ffde3be78dfa72c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, бензин, топливо в крыму, топливно-энергетический комплекс, дефицит топлива в крыму, юрий гоцанюк, азс
В Крыму подешевел бензин марки АИ-92
На АЗС Крыма снизилась цена на бензин марки АИ-92 – Гоцанюк