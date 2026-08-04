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В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды
В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T08:22
2026-08-04T08:22
2026-08-04T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в "Крымэнерго".На 4 августа в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с сильными грозовыми ливнями и шквалистым ветром. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам следует исключить выход в горно-лесную местность. Водителям важно не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летние дожди в Крыму: как наполнились реки в июлеБлизко к рекорду: жара в Крыму будет нарастать – прогноз на неделю от ФОБОСВ Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" лета
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В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды