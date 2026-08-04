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В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человек
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человек - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человек
С начала 2026 года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 6853 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T21:32
2026-08-04T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 6853 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.Против клещевого энцефалита должны прививаться люди, которые выполняют сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря и лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто отдыхает на природе, отметили в ведомстве.Также с начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 29 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент укусов клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов сообщил, что Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозомНашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеванийКлещи чаще атакуют именно больных животных
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клещи, крым, вакцинация, новости крыма, роспотребнадзор
В Крыму от клещевого энцефалита привились более 6850 человек
В Крыму с начала года от клещевого энцефалита привились более 6850 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 6853 человека, относящиеся к группе риска. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 6853 человека, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 387 человек", – говорится в сообщении.
Против клещевого энцефалита должны прививаться люди, которые выполняют сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егеря и лесники. Показана вакцинация и тем, кто часто отдыхает на природе, отметили в ведомстве.
Также с начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 29 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент укусов клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов сообщил, что Крым попал в список
опасных регионов по клещевому энцефалиту.
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