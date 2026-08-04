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В Крыму изменилось расписание 72 электричек - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Крыму изменилось расписание 72 электричек
В Крыму изменилось расписание 72 электричек - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Крыму изменилось расписание 72 электричек
Расписание движения более 70 пригородных поездов изменилось в Крыму со вторника, 4 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T15:10
2026-08-04T15:10
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юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Расписание движения более 70 пригородных поездов изменилось в Крыму со вторника, 4 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Речь идет о 72 электричках, курсирующих между станциями Керчь-Южная Новый Парк, Керчь, Армянск, Анапа, Симферополь, Инкерман-1, Евпатория Курорт, Феодосия, Соленое Озеро, Джанкой, Урожайная, Семь Колодезей, Владиславовка.Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЮППК или по телефону горячей линии: 8-800-506-00-20; 8 (978) 978-39-39.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с осени изменятся правила перевозки в поездахРЖД сократит интервал движения пассажирских поездов до 3-4 минутЖ/д транспорт в Крыму и Новороссии охраняют 3,5 тысячи человек
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, крым, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания"
В Крыму изменилось расписание 72 электричек

В Крыму с 4 августа изменилось расписание движения 72 пригородных поездов

15:10 04.08.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСЭлектричка
Электричка
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Расписание движения более 70 пригородных поездов изменилось в Крыму со вторника, 4 августа. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
"С 4 августа 2026 года вводятся корректировки графика движения некоторых пригородных поездов", – говорится в сообщении.
Речь идет о 72 электричках, курсирующих между станциями Керчь-Южная Новый Парк, Керчь, Армянск, Анапа, Симферополь, Инкерман-1, Евпатория Курорт, Феодосия, Соленое Озеро, Джанкой, Урожайная, Семь Колодезей, Владиславовка.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЮППК или по телефону горячей линии: 8-800-506-00-20; 8 (978) 978-39-39.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа включительно.
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В России с осени изменятся правила перевозки в поездах
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Новости КрымаКрымЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"
 
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