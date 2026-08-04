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В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера
Кондиционер, который работает на температуре + 24…+26 градусов, а также в режим "Eco", создает меньшую нагрузку на энергосистему Крыма, которая в условиях... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T22:26
2026-08-04T22:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Кондиционер, который работает на температуре + 24…+26 градусов, а также в режим "Eco", создает меньшую нагрузку на энергосистему Крыма, которая в условиях аномальной жары и ударов ВСУ несет колоссальные нагрузки. Об этом рассказали в "Крымэнерго", призвав граждан минимизировать использование энергоемкого оборудования."В настоящее время энергосистема полуострова несет колоссальные нагрузки. В результате постоянных беспилотных атак ВСУ на объекты электроэнергетики повреждено как низковольтное ("Крымэнерго"), так и высоковольтное (Таврическое предприятие МЭС) оборудование. На всей территории Республики Крым действуют временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.Энергетики убедительно просят крымчан и гостей полуострова рационально расходовать электроэнергию в условиях аномальной жары.Использовать электроэнергию можно и без потери комфорта, например, оптимизировав работу кондиционера, уверяют в "Крымэнерго".Для того, чтобы холодный воздух не уходил на улицу, проветривать комнату следует только ранним утром или поздним вечером, а при работающем кондиционере окна и двери должны быть закрыты, напоминают специалисты, отмечая важность регулярной (каждые две-три недели) промывки фильтров, что позволяет технике работать без перегрузки.Ранее в крымском главке МЧС РФ сообщили, что в Крыму ожидается аномально жаркая погода.В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности.По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаВ Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" летаСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
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4.7
96
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гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, электричество, энергосистема крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии в крыму
В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера

Крымчан призвали минимизировать использование энергоемкого оборудования – рекомендации

22:26 04.08.2026
 
© РИА Новости КрымКондиционер
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Кондиционер, который работает на температуре + 24…+26 градусов, а также в режим "Eco", создает меньшую нагрузку на энергосистему Крыма, которая в условиях аномальной жары и ударов ВСУ несет колоссальные нагрузки. Об этом рассказали в "Крымэнерго", призвав граждан минимизировать использование энергоемкого оборудования.
"В настоящее время энергосистема полуострова несет колоссальные нагрузки. В результате постоянных беспилотных атак ВСУ на объекты электроэнергетики повреждено как низковольтное ("Крымэнерго"), так и высоковольтное (Таврическое предприятие МЭС) оборудование. На всей территории Республики Крым действуют временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.
Энергетики убедительно просят крымчан и гостей полуострова рационально расходовать электроэнергию в условиях аномальной жары.
Использовать электроэнергию можно и без потери комфорта, например, оптимизировав работу кондиционера, уверяют в "Крымэнерго".
"Установка низкой температуры (например, 16-18 °C) заставляет компрессор работать на пределе, что резко увеличивает расход энергии. Оптимально – 24-26 °C; режим "Eco" снижает мощность вентилятора, а ночной режим постепенно повышает температуру во время вашего сна – это экономит энергию и не создает резкого контраста с жарой на улице", - пояснили на предприятии, добавив, что если направить холодный воздух вдоль потолка, он будет равномерно заполнять комнату, а не охлаждать только одно место.
Для того, чтобы холодный воздух не уходил на улицу, проветривать комнату следует только ранним утром или поздним вечером, а при работающем кондиционере окна и двери должны быть закрыты, напоминают специалисты, отмечая важность регулярной (каждые две-три недели) промывки фильтров, что позволяет технике работать без перегрузки.
Ранее в крымском главке МЧС РФ сообщили, что в Крыму ожидается аномально жаркая погода.
В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности.
По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.
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