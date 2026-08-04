https://crimea.ria.ru/20260804/v-krymu-anomalnaya-zhara--kak-optimizirovat-rabotu-konditsionera-1158246775.html

В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера

В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Крыму аномальная жара – как оптимизировать работу кондиционера

Кондиционер, который работает на температуре + 24…+26 градусов, а также в режим "Eco", создает меньшую нагрузку на энергосистему Крыма, которая в условиях... РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T22:26

2026-08-04T22:26

2026-08-04T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Кондиционер, который работает на температуре + 24…+26 градусов, а также в режим "Eco", создает меньшую нагрузку на энергосистему Крыма, которая в условиях аномальной жары и ударов ВСУ несет колоссальные нагрузки. Об этом рассказали в "Крымэнерго", призвав граждан минимизировать использование энергоемкого оборудования."В настоящее время энергосистема полуострова несет колоссальные нагрузки. В результате постоянных беспилотных атак ВСУ на объекты электроэнергетики повреждено как низковольтное ("Крымэнерго"), так и высоковольтное (Таврическое предприятие МЭС) оборудование. На всей территории Республики Крым действуют временные ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.Энергетики убедительно просят крымчан и гостей полуострова рационально расходовать электроэнергию в условиях аномальной жары.Использовать электроэнергию можно и без потери комфорта, например, оптимизировав работу кондиционера, уверяют в "Крымэнерго".Для того, чтобы холодный воздух не уходил на улицу, проветривать комнату следует только ранним утром или поздним вечером, а при работающем кондиционере окна и двери должны быть закрыты, напоминают специалисты, отмечая важность регулярной (каждые две-три недели) промывки фильтров, что позволяет технике работать без перегрузки.Ранее в крымском главке МЧС РФ сообщили, что в Крыму ожидается аномально жаркая погода.В связи с ухудшением погоды в Крыму, которое может повлечь аварии на электросетях, энергетики перешли в режим повышенной готовности.По прогнозам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первая неделя последнего летнего месяца в Крыму ознаменуется значительным повышением температурного фона, которое может приблизиться к рекордным показателям прошлых лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении светаВ Крыму июль удивил погодой: итоги "макушки" летаСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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