https://crimea.ria.ru/20260804/v-kerchi-otmenili-trekhdnevnoe-otklyuchenie-vody-1158244068.html

В Керчи отменили трехдневное отключение воды

В Керчи отменили трехдневное отключение воды - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Керчи отменили трехдневное отключение воды

В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T16:15

2026-08-04T16:15

2026-08-04T16:15

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.Планировалось временное ограничение подачи воды в 20 микрорайонах Керчи в связи с проведением неотложных работ по врезке в магистральный водопровод. Полностью восстановить водоснабжение обещали 7 августа, а до тех пор рассчитывали обеспечить жителей подвозной водой. По его информации, о новой дате проведения работ и ограничении водоснабжения сообщат дополнительно.Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газаВ Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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