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В Керчи отменили трехдневное отключение воды
В Керчи отменили трехдневное отключение воды - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Керчи отменили трехдневное отключение воды
В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T16:15
2026-08-04T16:15
2026-08-04T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.Планировалось временное ограничение подачи воды в 20 микрорайонах Керчи в связи с проведением неотложных работ по врезке в магистральный водопровод. Полностью восстановить водоснабжение обещали 7 августа, а до тех пор рассчитывали обеспечить жителей подвозной водой. По его информации, о новой дате проведения работ и ограничении водоснабжения сообщат дополнительно.Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газаВ Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
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керчь, новости крыма, иван кошель, крым, водоснабжение, отключение воды в крыму
В Керчи отменили трехдневное отключение воды
В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения