Рейтинг@Mail.ru
В Керчи отменили трехдневное отключение воды - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260804/v-kerchi-otmenili-trekhdnevnoe-otklyuchenie-vody-1158244068.html
В Керчи отменили трехдневное отключение воды
В Керчи отменили трехдневное отключение воды - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Керчи отменили трехдневное отключение воды
В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T16:15
2026-08-04T16:15
керчь
новости крыма
иван кошель
крым
водоснабжение
отключение воды в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601796_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5d3fdd6bdb86c0e80472dea09e0bf7a8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.Планировалось временное ограничение подачи воды в 20 микрорайонах Керчи в связи с проведением неотложных работ по врезке в магистральный водопровод. Полностью восстановить водоснабжение обещали 7 августа, а до тех пор рассчитывали обеспечить жителей подвозной водой. По его информации, о новой дате проведения работ и ограничении водоснабжения сообщат дополнительно.Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газаВ Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601796_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_313517699ab195d0a0015a4d2714a8f5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, новости крыма, иван кошель, крым, водоснабжение, отключение воды в крыму
В Керчи отменили трехдневное отключение воды

В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения

16:15 04.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Керчи отменили запланированное на 5-7 августа ограничение водоснабжения. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.
Планировалось временное ограничение подачи воды в 20 микрорайонах Керчи в связи с проведением неотложных работ по врезке в магистральный водопровод. Полностью восстановить водоснабжение обещали 7 августа, а до тех пор рассчитывали обеспечить жителей подвозной водой.
"В связи с непредвиденными обстоятельствами запланированные ранее работы по врезке в магистральный водопровод переносятся на другой период. Соответственно, ограничение водоснабжения 5 августа отменяется", – написал Кошель.
По его информации, о новой дате проведения работ и ограничении водоснабжения сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось, что в двух селах Джанкойского района вода два дня будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин и сетей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 50 улиц и переулков в Керчи на сутки останутся без газа
В Керчи откроют все подъезды многоквартирных домов
"Срочно покинуть город" - в Керчи развеяли новый фейк
 
КерчьНовости КрымаИван КошельКрымВодоснабжениеОтключение воды в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59В новых регионах России продлены сроки регистрации прав на недвижимость
16:47Путин подписал закон об обращении криптовалют в России
16:24Священник назвал нецензурную лексику признаком низкого интеллекта
16:15В Керчи отменили трехдневное отключение воды
16:07Селевые выносы сошли на трассу Ялта – Севастополь
15:59Мотоциклист сорвался со склона в крымских горах
15:53На Южном берегу Крыма до ночи будет громко
15:37Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
15:26Что произошло в зоне СВО за сутки
15:10В Крыму изменилось расписание 72 электричек
14:55Взрывы сотрясают всю Украину - повреждены предприятия и склады
14:43Жителям новых регионов упростили регистрацию авто
14:35Российские банки не дали украсть 1,9 триллиона рублей клиентов
14:23ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
14:20Мишустин оценил вклад туризма в ВВП России
14:10Археологические экспедиции продолжают работу в Крыму
13:56На автозаправках Украины резко подорожало топливо
13:39Кто стоит за миграционным кризисом в Испании – мнение
13:15Трагедия в Геленджике: число погибших при ударе ВСУ детей выросло
13:09Дроны ударили по водовозке и грузовику в ЛНР – два человека погибли
Лента новостейМолния