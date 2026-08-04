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В Гаспре ремонтируют парк "Ясная поляна": как идут работы - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Гаспре ремонтируют парк "Ясная поляна": как идут работы
В Гаспре ремонтируют парк "Ясная поляна": как идут работы - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Гаспре ремонтируют парк "Ясная поляна": как идут работы
В Гаспре идет благоустройство парка "Ясная поляна", завершить работы планируют к 1 ноября. Сейчас готовность объекта около 30 процентов. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T12:28
2026-08-04T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Гаспре идет благоустройство парка "Ясная поляна", завершить работы планируют к 1 ноября. Сейчас готовность объекта около 30 процентов. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.По информации Олефиренко, подрядчик сейчас прокладывает инженерные коммуникации – рабочие роют траншеи под электрокабель и обустраивают ливневки. Также отсыпана пешеходная дорожная сеть, она почти готова к укладке асфальта."Общая готовность – более 30%. Работы идут по графику, завершение планируется к 1 ноября", - обозначил он.Работы по благоустройству в парке начались в середине июня, о чем сообщали местные власти.Парк в Гаспре возник в первой половине ХIХ века при благоустройстве усадьбы "Романтическая Александрия" князя Александра Голицына. После его кончины усадьба и парк долгие годы пребывали в запустении, пока их владельцем не стала графиня Софья Панина. Именно она открыла Дом для отдыха творческой интеллигенции, где побывали многие знаменитые деятели искусства. Среди них был и Лев Толстой, благодаря визиту которого имение и получило название "Ясная Поляна". В настоящее время территория парка площадью 2,713 га находится в муниципальной собственности. В прошлом году объект стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и инициируемого Президентом нацпроекта "Жилье и городская среда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблемы с логистикой не повлияли на ход благоустройства территорий в Крыму – минЖКХВторой этап благоустройства туркода города Саки: что уже сделаноРаботают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
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ялта, гаспра, сергей олефиренко, благоустройство, крым, новости крыма, реализация нацпроектов в крыму
В Гаспре ремонтируют парк "Ясная поляна": как идут работы

В Гаспре благоустройство парка "Ясная поляна" планируют завершить к 1 ноября

12:28 04.08.2026
 
© Сергей ОлефиренкоБлагоустройство парка "Ясная Поляна" в Гаспре
Благоустройство парка Ясная Поляна в Гаспре
© Сергей Олефиренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Гаспре идет благоустройство парка "Ясная поляна", завершить работы планируют к 1 ноября. Сейчас готовность объекта около 30 процентов. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
"В Гаспре продолжается благоустройство парка "Ясная Поляна". <…> На объекте уже завершен подготовительный этап: демонтированы старые конструкции и покрытие, возведена подпорная стена, установлены ограждение и защитная стенка по периметру, смонтирован информационный паспорт", - написал он в МАКС.
© Сергей ОлефиренкоБлагоустройство парка "Ясная Поляна" в Гаспре
Благоустройство парка Ясная Поляна в Гаспре
© Сергей Олефиренко
Благоустройство парка "Ясная Поляна" в Гаспре
По информации Олефиренко, подрядчик сейчас прокладывает инженерные коммуникации – рабочие роют траншеи под электрокабель и обустраивают ливневки. Также отсыпана пешеходная дорожная сеть, она почти готова к укладке асфальта.
© Сергей ОлефиренкоБлагоустройство парка "Ясная Поляна" в Гаспре
Благоустройство парка Ясная Поляна в Гаспре
© Сергей Олефиренко
Благоустройство парка "Ясная Поляна" в Гаспре
"Общая готовность – более 30%. Работы идут по графику, завершение планируется к 1 ноября", - обозначил он.
Работы по благоустройству в парке начались в середине июня, о чем сообщали местные власти.
© Сергей ОлефиренкоБлагоустройство парка "Ясная Поляна" в Гаспре
Благоустройство парка Ясная Поляна в Гаспре
© Сергей Олефиренко
Благоустройство парка "Ясная Поляна" в Гаспре
Парк в Гаспре возник в первой половине ХIХ века при благоустройстве усадьбы "Романтическая Александрия" князя Александра Голицына. После его кончины усадьба и парк долгие годы пребывали в запустении, пока их владельцем не стала графиня Софья Панина. Именно она открыла Дом для отдыха творческой интеллигенции, где побывали многие знаменитые деятели искусства. Среди них был и Лев Толстой, благодаря визиту которого имение и получило название "Ясная Поляна". В настоящее время территория парка площадью 2,713 га находится в муниципальной собственности. В прошлом году объект стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и инициируемого Президентом нацпроекта "Жилье и городская среда".
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