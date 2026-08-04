https://crimea.ria.ru/20260804/v-evpatorii-gromko--vlasti-prizvali-sokhranyat-spokoystvie-1158233038.html

В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие

В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 04.08.2026

В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие

Во вторник в Евпатории пройдут учения военнослужащих. Может быть громко, предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T11:05

2026-08-04T11:05

2026-08-04T11:11

евпатория

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крым

безопасность республики крым и севастополя

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в Евпатории пройдут учения военнослужащих. Может быть громко, предупредили в администрации города.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД

евпатория

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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