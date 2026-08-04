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В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие
В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие
Во вторник в Евпатории пройдут учения военнослужащих. Может быть громко, предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T11:05
2026-08-04T11:05
2026-08-04T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во вторник в Евпатории пройдут учения военнослужащих. Может быть громко, предупредили в администрации города.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Евпатории громко – власти призвали сохранять спокойствие
В Евпатории громкие звуки в городе связаны с проведением учений военных – власти
11:05 04.08.2026 (обновлено: 11:11 04.08.2026)