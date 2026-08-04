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В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятий
В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятий - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятий
В 2026 году в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируют восстановить 15 промышленных объектов, семь из них уже начали работу. Об этом сообщил глава ДНР Денис РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T12:55
2026-08-04T12:55
2026-08-04T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В 2026 году в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируют восстановить 15 промышленных объектов, семь из них уже начали работу. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Как было объявлено на оперативном совещании с руководством ДНР, всего с 2022 года в регионе запущена работа 48 промышленных предприятий и двух производственных участков. Ясиноватский машиностроительный завод и Донецкий завод высоковольтных опор расширили номенклатуру производимой продукции.В 2026 году в регионе на восстановленных предприятиях было создано более 170 рабочих мест. Подписано пять соглашений о сотрудничестве с регионами по итогам международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что количество участников свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях увеличилось до 365, объем заявленных инвестиций превышает 257 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФРезидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках"Грандиозный эксперимент": что ждет западный Донбасс после освобождения
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, промышленность россии, новости, новые регионы россии
В ДНР за полгода восстановили работу семи промпредприятий
В ДНР за 2026 год планируют запустить работу 15 промышленных объектов