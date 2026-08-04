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В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 04.08.2026
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T17:24
2026-08-04T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, силы ПВО ликвидировали 320 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло в зоне СВО за суткиНад регионами России и Черным морем ликвидировали 58 украинских беспилотников Еще четыре судна с грузом для ВСУ поражены в Черном море и Николаеве
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РИА Новости Крым
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60
крым, черное море, безэкипажные катера, министерство обороны рф, атаки всу, новости сво
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ - Минобороны

17:24 04.08.2026
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В северной части Черного моря юго-восточнее Очаков уничтожены два безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за ночь над регионами России, в том числе над Крымом, силы ПВО ликвидировали 320 украинских дронов.
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КрымЧерное мореБезэкипажные катераМинистерство обороны РФАтаки ВСУНовости СВО
 
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