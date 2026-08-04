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Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро - РИА Новости Крым, 04.08.2026
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Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро
Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро - РИА Новости Крым, 04.08.2026
Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро
Пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 04.08.2026
2026-08-04T07:11
2026-08-04T07:52
московская область
андрей воробьев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По информации губернатора, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное – на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание.Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы, проинформировал Воробьев. И добавил, что военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.Утром во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отразили атаку украинских беспилотников – уничтожены 17 вражеских дронов, пострадал один человек.В понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что четверо мирных жителей погибли и двое были ранены из-за атаки ВСУ на Крым.Из-за удара украинского беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, 49 обратились за медпомощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской областиВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭСТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек
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4.7
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московская область, андрей воробьев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро

В Подмосковье от удара ВСУ погибли пять человек и ранены шестеро

07:11 04.08.2026 (обновлено: 07:52 04.08.2026)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения", – написал в своем канале в МАКС Воробьев.
По информации губернатора, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное – на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание.
Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы, проинформировал Воробьев. И добавил, что военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.
Утром во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отразили атаку украинских беспилотников – уничтожены 17 вражеских дронов, пострадал один человек.
В понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что четверо мирных жителей погибли и двое были ранены из-за атаки ВСУ на Крым.
Из-за удара украинского беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, 49 обратились за медпомощью.
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Московская областьАндрей ВоробьевНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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