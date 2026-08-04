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Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро

Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро - РИА Новости Крым, 04.08.2026

Удар ВСУ по Подмосковью – погибли пять человек и ранены шестеро

Пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 04.08.2026

2026-08-04T07:11

2026-08-04T07:11

2026-08-04T07:52

московская область

андрей воробьев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Пять человек погибли и еще шесть ранены из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По информации губернатора, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное – на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание.Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы, проинформировал Воробьев. И добавил, что военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.Утром во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отразили атаку украинских беспилотников – уничтожены 17 вражеских дронов, пострадал один человек.В понедельник глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что четверо мирных жителей погибли и двое были ранены из-за атаки ВСУ на Крым.Из-за удара украинского беспилотника в селе Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, 49 обратились за медпомощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:3-летний ребенок с бабушкой ранены в Белгородской областиВСУ дистанционно заминировали дороги в Энергодаре – ранены четыре сотрудника ЗАЭСТеррор ВСУ на Брянщине – от ударов дронов ранены 8 человек

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, андрей воробьев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу